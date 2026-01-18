36.8% انخفاضا بمؤشر وفيات حوادث المرور بدبي

دبي في 18 يناير /وام / كشفت إحصائيات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن انخفاض في مؤشر معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان بإمارة دبي للربع الرابع لعام 2025 بنسبة 36.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وذلك نتيجة كفاءة المنظومة المرورية ونجاعة الخطط الاستباقية المعتمدة ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.

فيما انخفضت وفيات حوادث الدهس خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 بنسبة بلغت 50%، إلى جانب انخفاض وفيات حوادث الاصطدام خلال الربع الرابع 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة 44%.

وجاء عرض النتائج، خلال ترؤس سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي بشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من عام 2025، بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سويدان، مدير الإدارة العامة للمروروعدد من كبار الضباط.

وأكد حارب الشامسي أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تكامل الجهود وتطوير الأنظمة الذكية المتقدمة، وفي مقدمتها أنظمة رصد سلوك السائقين، إلى جانب الحملات الميدانية المكثفة (نقاط التفتيش المرورية)، التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المرورية التي تتسبب في وقوع الحوادث والإصابات والوفيات، مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور تُعد من الإدارات الحيوية التي تعمل على تحليل الظواهر المرورية السلبية ورفع التحديات إلى متخذي القرار، بما يدعم صناعة القرار الشرطي المروري، خصوصاً في ظل مكانة دبي كمدينة سياحية عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً.

وأشاد سعادته بجهود العاملين في الإدارة العامة للمرور، مُثمناً دورهم المحوري في حفظ أمن الطرق والشوارع الحيوية.