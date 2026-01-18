اتحاد الكيميائيين العرب يطلق من الإمارات موسمه الثقافي الـ2

رأس الخيمة في 18 يناير/وام/ أطلق اتحاد الكيميائيين العرب موسمه الثقافي الثاني لعام 2026 بمشاركة واسعة من علماء الجمعيات والنقابات الكيميائية العربية الأعضاء.

وقالت سعادة الكيميائية موزة سيف الشامسي أمين عام الاتحاد رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية إن الموسم الثقافي يهدف إلى إثراء المحتوى العلمي العربي من خلال سلسلة من المحاضرات العلمية الرائدة والحديثة، التي يقدمها نخبة من العلماء والخبراء العرب المتخصصين في الكيمياء الصناعية وتطبيقاتها البيئية والتقنية والصحية.

وأضافت أن الموسم الثقافي الثاني الذي يتواصل تحت شعار"الكيمياء في خدمة الأسرة " يدعم أهداف اتحاد الكيميائيين العرب الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الكيميائيين في الوطن العربي، وتطوير البحث العلمي في مجال الكيمياء، ورفع مستوى الوعي الكيميائي في المجتمع العربي مؤكدة سعى الاتحاد إلى تمثيل الكيميائيين العرب على المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم الدعم للعلماء والباحثين في هذا المجال.

ودعت الشامسي جميع الجمعيات والنقابات الأعضاء إلى تعميم جدول الموسم على منتسبيها، وحثهم على التفاعل مع المحاضرات التي ستبث رقميا عبر روابط مخصصة، تتيح للمشاركين المتابعة المباشرة والفورية والحصول على شهادات فورية بعد كل محاضرة.