طقس الغد غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أبوظبي في 18 يناير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:55 والمد الثاني عند الساعة 03:16 و الجزرالأول عند الساعة 20:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:28

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند الساعة 23:05، و الجزر الأول عند الساعة 16:16 و الجزر الثاني عند الساعة 05:06.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 85 35

دبي 24 16 70 40

الشارقة 24 13 70 40

عجمان 23 14 80 40

أم القيوين 23 17 80 45

رأس الخيمة 23 15 75 40

الفجيرة 26 18 85 40

العـين 24 13 80 35

ليوا 25 12 90 35

الرويس 26 14 80 40

السلع 25 13 80 35

دلـمـا 23 17 70 35

طنب الكبرى / الصغرى 22 20 75 45

أبو موسى 23 21 75 60