أدنيك تستضيف "تحديات البرمجة والأمن السيبراني" ضمن فعاليات معرضي "يومكس" و"سيمتكس "

أبوظبي في 18 يناير/وام/ تستضيف مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجموعة أيدج وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ، تحديات البرمجة والأمن السيبراني ضمن فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026.

تُقام هذه التحديات في جناح وزارة الدفاع خلال انعقاد المعرضين في الفترة من 20 إلى 22 ينايرالجاري في مركز أدنيك أبوظبي وتسلط الضوء على التزام الوزارة ومجموعة إيدج بتوفير منصات نوعية تسهم في تسريع اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية والاحتفاء بها.

وفي إطار تحدي البرمجة، يمكن لمواطني دولة الإمارات التسجيل مباشرة في جناح وزارة الدفاع، إذ سيتم اختبار مهاراتهم البرمجية من خلال جلسات سريعة ومكثفة صُممت لتحدي المشاركين من مختلف مستويات الخبرة والمهارة.

وبالتوازي مع ذلك، سيتم تنظيم تحدٍ تنافسي في مجال الأمن السيبراني، يتيح للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم ضمن سيناريوهات واقعية لاختراق الأنظمة، بما في ذلك مسابقة "التقاط العلم"، وسيناريوهات حقيقية للهجمات والدفاعات السيبرانية، إضافة إلى مجالات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وتحليل الثغرات الأمنية.

تهدف هذه التحديات إلى تعزيز جاهزية الأمن الوطني، ودعم توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال تطوير مهارات الجيل القادم من المبرمجين، ومطوري البرمجيات، ومتخصصي الأمن السيبراني، والمهندسين من الكفاءات الوطنية.

وتنسجم هذه المبادرات مع"مبادئ الخمسين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والتي تؤكد أن رأس المال البشري والقدرات الوطنية عالية المهارة يمثلان محركات رئيسية للنمو المستقبلي.

وتعكس هذه التحديات عمق الشراكة المتنامية بين مجموعة إيدج ووزارة الدفاع، والرامية إلى تسريع تطوير الصناعات الدفاعية في الدولة عبر الاستثمار في المواهب الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً.

ويُشجَّع التحدي المواطنين الإماراتيين الراغبين بالمشاركة في تحدي الأمن السيبراني للتسجيل عبر البريد الإلكتروني: modchallenge@edgegroup.ae