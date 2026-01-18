مطـــار الفجــيرة الدولي راعيا لـ"مهرجان الهند 2026"

الفجيرة في 18 يناير/وام/ شارك مطار الفجيرة الدولي بـ"مهرجان الهند 2026" الذي أُقيم أمس "السبت" بمركز إكسبو الفجيرة ونظمه النادي الاجتماعي الهندي في الفجيرة وسط حضور واسع عكس التنوع الثقافي.

تأتي مشاركة المطار بوصفه راعيا للمهرجان - الذي حضر فعالياته يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة لولو العالمية - ضمن رؤيته الاستراتيجية التي تتجاوز التشغيل الجوي، لترسّخ دوره شريكا تنمويا يدعم التواصل الثقافي، ويعزز سهولة الوصول، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الإمارة والمنطقة.

وأكد مطار الفجيرة الدولي بهذه الرعاية التزامه بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الربط الجوي مع الهند، إذ يُسيّر المطار حالياً رحلات مباشرة يومية إلى كل من مومباي وكانور عبر شركة طيران إنديجو، بما يسهم في تسهيل حركة سفر العائلات، ورجال الأعمـال، وزيارات الأهل والأصدقاء.