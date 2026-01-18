الإمارات تترأس أعمال الاجتماع الـ 22 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بالقاهرة

القاهرة في 18 يناير/وام/ ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع الـ(22) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني التي انطلقت اليوم (الأحد) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في سمية آل علي مدير إدارة الشركات والتعاون الدولي في الهيئة الوطنية للإعلام بحضور الوزير مفوض الدكتور حيدر الجبوري مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وبمشاركة ممثلى المؤسسات والهيئات الإعلامية بالدول العربية لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم وتطوير الإعلام الرقمي العربي وتعزيز أمنه.

يتصدر جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 566 الصادر عن دورته العادية الـ55، إلى جانب مناقشة توصيات الحلقة النقاشية المعنية بالأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، فضلاً عن بحث عضوية اللجنة المعنية بالأمن السيبراني الخاصة بحماية المنصات والمواقع العربية.

ويناقش الاجتماع أيضا توصيات فريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف أو تروج للإرهاب، وتأثيراتها المحتملة على الأمن المجتمعي العربي، إلى جانب استعراض مشروع إعداد كتاب حول واقع الإعلام الإلكتروني عربياً وسبل توظيفه بالشكل الأمثل على المستويين الإعلامي والمؤسسي.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، بما يواكب التحولات المتسارعة في البيئة الإعلامية الرقمية، ويعزز الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة.

و يستعرض الاجتماع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير وإطلاق الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي صفحات الدول الأعضاء، بهدف دعم تغذية الموقع بالبيانات والمحتوى الخاص بكل دولة.

وتناقش اللجنة أيضا مبادرة دولة الإمارات بشأن استضافة ممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية خلال عام 2026، بالتنسيق مع الأمانة العامة، ضمن برنامج تدريبي متقدم بعنوان «هندسة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي»، يستهدف تطوير كفاءات إعلامية قادرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، واستيعاب التحولات المستقبلية، وتعزيز قدرة الإعلام العربي على إنتاج محتوى أكثر دقة وابتكاراً وتأثيراً.

وأكد الوزير مفوض الدكتور حيدر الجبوري خلال كلمته بالاجتماع أن الإعلام الإلكتروني بات أحد أبرز أدوات التأثير في الرأي العام العربي، لما يتمتع به من سرعة في نقل المعلومات، وقدرته على تعزيز التفاعل والشفافية والمشاركة المجتمعية، مشددا على أهمية تطوير أطر تنظيمية عربية مواكبة للتحول الرقمي المتسارع.

وأوضح الجبوري أن الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات لعقد الدورة العادية الـ(104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ(22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر انعقادهما خلال شهر فبراير المقبل بدولة الكويت.

وأشاد في هذا السياق بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير وإطلاق الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، معربًا عن شكره للدول العربية التي تفاعلت مع هذا الملف، وعبر عن التطلع إلى أن تخرج أعمال اللجنة بتوصيات عملية تسهم في تنظيم وتطوير الإعلام الرقمي العربي.