منافسات قوية في التجمع الثاني لدوري السلة على الكراسي المتحركة (3×3)

دبي في 18 يناير/وام/ أُقيمت أمس منافسات التجمع الثاني لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) للموسم الرياضي 2025–2026، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة أندية الدولة.

شهد التجمع فوز نادي الثقة للمعاقين على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 16–7، قبل أن يتغلب على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 7–6 في مباراة قوية حسمت في اللحظات الأخيرة.

وواصل نادي خورفكان لأصحاب الهمم عروضه القوية وفاز على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 8–4، ثم على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 9–4، قبل أن يختتم نتائجه بتغلبه على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 9–7.

وفي مباراة أخرى اتسمت بالندية، نجح نادي العين لأصحاب الهمم في الفوز على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 5–4.