انطلاق "معرض عالم القهوة" بدبي بمشاركة دولية واسعة

دبي في 18 يناير/وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من معرض عالم القهوة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، مسجِّلة محطة بارزة في مسيرة قطاع القهوة المختصة في منطقة الشرق الأوسط.

تشهد دورة المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية عارضة من 78 دولة، وهي أكبر نسخة وأكثرها تنوّعًا على الصعيد الدولي حتى اليوم.

يُنظَّم الحدث ، "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة (SCA).

وشهد اليوم الأول توقيع مذكرة شراكة مدتها خمس سنوات بين معرض عالم القهوة دبي وجمعية القهوة المختصة، تُمدِّد الشراكة حتى عام 2031 وتُرسّخ تعاونًا طويل الأمد لدعم بطولات القهوة المختصة، والبرامج التعليمية، والمعايير المهنية ضمن فعاليات المعرض.

وقع المذكرة خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في "دي إكس بي لايف"، ويانيس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المختصة، بما يعزّز مكانة معرض عالم القهوة دبي منصة مستقرة ومتوافقة دوليًا ضمن أجندة القهوة المختصة العالمية.

وعقب برنامج الافتتاح، تواصلت الأنشطة عبر قاعات العرض التي تمتد على مساحة تزيد عن 20000 متر مربع في قاعات زعبيل 1 و4 و5 و6.

واستعرض المشاركون من دول الإنتاج وأسواق الاستهلاك حبوب البن الخضراء، وتقنيات التحميص والتحضير، والمعدات، وحلول التعبئة والتغليف، وابتكارات المقاهي، بما يغطي جميع مراحل سلسلة القيمة في القهوة المختصة.

وشهد اليوم الأول انطلاق فعاليات مصاحبة ، من بينها قرية المحمّصين وقرية المنتجين، حيث تواصل المحمّصون ومنتجو دول المنشأ مباشرة مع المشترين والمستوردين ومحترفي القطاع.

واستضافت منطقة التخمير وغرف التذوق جلسات تذوق وتجارب حسّية على مدار اليوم، فيما شكّلت منطقة مجتمع SCA مركزًا للتواصل وتبادل المعرفة واستقطبت المنافسات الحيّة على منصات البطولات اهتمامًا واسعًا من الزوار.

وسلّط يوم الافتتاح الضوء على مستوى الابتكار والتعاون داخل المعرض، من خلال تعاون حصري لمعرض عالم القهوة بين "Oatly" ومطعم "Yaba " العراقي العصري الواقع في منطقة الوصل في دبي، حيث تم تقديم مقاربة جديدة في ابتكار مشروبات القهوة عبر تطبيق تقنيات النقع المستوحاة من فنون الطهي لاستخلاص النكهات، إلى جانب عناصر مميّزة مثل كريمة المكسرات وفقاعات منقوعة بالزعفران.

وبرزت ابتكارات المعدات بشكل لافت وكشفت Coffee Desk، الموزّع الحصري في الشرق الأوسط لعلامات رائدة من بينها Fellow، عن العرض العالمي الأول لسلسلة Espresso Series 1 المطوّرة من Fellow، وذلك قبل طرحها التجاري لاحقًا هذا العام.

يعكس هذا الإطلاق الطلب المتزايد على معدات عالية الأداء وسهلة الوصول في قطاع القهوة المختصة.

فيما انطلقت الأنشطة التجارية في اليوم الأول مع مزاد معدات القهوة في دبي الذي ينظّمه دي إكس بي لايف بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وهو مزاد مخصّص ليوم واحد يسلّط الضوء على معدات قهوة متخصصة ومخصّصة مقدّمة من عارضي معرض عالم القهوة دبي.

وتضمّن المزاد معدات خضعت لمرحلة تأهيل مسبق، قُدّمت عبر عروض حيّة ومعاينات مباشرة في قاعات المعرض، تلتها مزايدات حيّة على كل قطعة بإدارة وتنسيق شركة M-Cultivo المتخصصة في المُزادات.

وصُمّم المزاد لربط مصنّعي المعدات بالمشترين الجادّين، موفّرًا منصة للابتكار والحِرفية واكتشاف الأسعار في سوق القهوة المختصة الإقليمي.

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في دي إكس بي لايف إن معرض عالم القهوة دبي يواصل نموّه في الحجم والتنوّع والأهمية الدولية ، ولعل المشاركة القوية التي شهدها اليوم الأول، وتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لخمس سنوات مع جمعية القهوة المختصة، تعكس نضج الحدث وأهميته كمنصة عالمية للتجارة والتعليم والتبادل المهني.

وأكد الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش الفعاليات أن معرض عالم القهوة أسهم في تسريع وتيرة نمو قطاع القهوة بشكل ملحوظ، موضحا أن التوقعات تشير إلى وصول حجم سوق القهوة في الدولة بحلول عام 2029 إلى نحو 16.5 مليار درهم، بعد أن تجاوز 12 مليار درهم في عام 2025.

وتوقع أن يشكّل المعرض في دورته الحالية أحد الروافد الأساسية الداعمة للقطاع على مستوى الدولة والمنطقة منوها إلى أن المعرض انطلق عام 2022 بوصفه معرضا مصاحبا لفعاليات إكسبو، ومنذ نسخته الأولى لمس المنظمون وجود طلب متنامٍ على قطاع القهوة، إلى جانب الحاجة إلى معرض متخصص على مستوى إمارة دبي.

وأوضح أن عدداً من العوامل الجوهرية أسهمت في نجاح المعرض وتطوره السريع في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة.

وأضاف أن هذا التكامل أسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات منصة عالمية تجمع المتخصصين والمهتمين بقطاع القهوة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما انعكس على النمو المتواصل في أعداد العارضين والزوار، لافتاً إلى أن النسخة الخامسة الحالية من المعرض تشهد مشاركة نحو 78 دولة، ويبلغ عدد العلامات التجارية والعارضين قرابة 2100، إلى جانب مشاركة نحو 76 مزارعاً ومنتجاً للقهوة وهو العدد الأكبر المشارك في هذه الدورة.

وذكر أنه جرى تخصيص جناح متكامل للمزارعين ضمن المعرض، مع توفير تسهيلات خاصة لهم نظراً لقدومهم من مناطق بعيدة، موضحاً أنه تم تخصيص «قرية المزارعين» (Farmer Village) في قاعة زعبيل 1، لإتاحة فرصة المشاركة للمزارعين الذين تمثل مزارعهم حجماً صغيراً أو إنتاجاً محدوداً.

وفي محطة إضافية ضمن محفظة فعاليات القهوة، وقّع خالد الحمادي أيضًا مذكرة شراكة لتنظيم مهرجان القهوة في البحرين لمدة 3 سنوات قادمة، وهو تجربة مختارة تجمع بين الفعاليات التجارية وفعاليات المستهلكين وتشمل ورش عمل، وتحضيرات قهوة مباشرة، وبطولات، وأنشطة تفاعلية.

ويهدف المهرجان إلى إشراك المجتمع الأوسع من عشّاق القهوة والعائلات والجمهور العام، مع تسليط الضوء على العلامات المحلية والعالمية.

كما أعلنت "دي إكس بي لايف" خلال اليوم الأول عن خطط لتوسيع محفظتها من فعاليات القهوة عبر إطلاق مهرجانات قهوة مختصة في قطر وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية والمغرب، وستُطوّر هذه المهرجانات كملكية فكرية مستقلة تابعة لـ دي إكس بي لايف، مستندة إلى الزخم المتنامي للقهوة المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يُكمل دور معرض عالم القهوة دبي كمنصة التجارة الدولية الرائدة.

وأشاد العارضون بالقيمة التي يقدّمها الحدث من حيث الانتشار الدولي والجمهور المهني المتخصص.

ويستمر معرض عالم القهوة دبي 2026 حتى 20 يناير الجاري، مع برنامج حافل خلال الأيام المقبلة يشمل مزاد الميكرولوت، ومزاد قهوة العارضين، ونهائيات البطولات، وورش العمل، إلى جانب المزيد من الإعلانات الخاصة بالقطاع.