الدنماركي هانسن بطلا لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف بنسختها الـ4

دبي، في 18 يناير/وام/ تُوِّج الدنماركي كريستيان هانسن بلقب النسخة الرابعة من بطولة دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، التي اختُتمت اليوم على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجولف، وللعام الثاني على التوالي ضمن التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة (WAGR®).

جاء فوز هانسن عقب جولة فاصلة تفوّق خلالها على السويدي فيكتور لارسون، الذي حل وصيفاً، لينهي المنافسات بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل وبمجموع 213 ضربة، بعد واحدة من أبرز جولات البطولة.

أُقيمت البطولة، التي استضافتها بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بنظام 54 حفرة، بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، في محطة مهمة تسهم في تطوير مسيرة لاعبي الجولف الناشئين على المستوى الدولي.

وانطلقت الجولة الافتتاحية مساء الجمعة على ملعب فالدو، قبل إقامة جولة فاصلة بعد ظهر السبت لتقليص عدد المشاركين إلى أفضل 30 لاعباً والمتعادلين، فيما أقيمت الجولة النهائية صباح اليوم على ملعب المجلس، الذي يستضيف لاحقاً منافسات النسخة الـ37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وفي فئة السيدات، حققت كايا دالواتي من سريلانكا أفضل النتائج، بعدما سجلت 69 و71 و76 ضربة في الجولات الثلاث، لتنهي المنافسات بمجموع متعادل مع المعدل.

وشهدت النسخة الرابعة مشاركة لاعبين ناشئين من الهند وتايلاند وأوروبا والأرجنتين وكندا ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور وليد العطار، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف، وسيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، حفل توزيع الجوائز.

وحصل "هانسن" إلى جانب نقاط التصنيف العالمي والكأس، على ورشة تدريب في مركز دبي للجولف مع فيكتور هوفلاند، وتركيب مضرب مخصص من كالاواي، ومقعد مشاركة في نهائي سلسلة فالدو الكبرى، ودعوة لجولة كلاتش، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجولف.

ويتحول التركيز الآن إلى النسخة الـ37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، المقررة من 22 إلى 25 يناير، بمشاركة نخبة من نجوم الجولف العالميين، في أقدم بطولة جولف في الشرق الأوسط، التي انطلقت عام 1989 وتُعد جزءاً من سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي ورلد.