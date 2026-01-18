بدء تحميل "سفينة صقر الإنسانية" لدعم الأشقاء في قطاع غزة

رأس الخيمة في 18 يناير/وام/ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، باشرت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية اليوم بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أعمال تحميل "سفينة صقر الإنسانية" رقم (12) بالمساعدات الإغاثية في ميناء رأس الخيمة، تمهيداً لتوجّهها إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتشمل الشحنة مواد غذائية وصحية، ومستلزمات إيواء، وطروداً إغاثية، إلى جانب مستلزمات وأدوية طبية، وتهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، ودعم الفئات الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي "سفينة صقر الإنسانية" ضمن منظومة المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، وتجسّد التزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة، وتعزيز جهود الإغاثة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والإنسانية، استمراراً لنهجها الإنساني في مدّ يد العون للمحتاجين حول العالم.