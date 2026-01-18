مخيم المربعانية يشهد مشاركة طلابية واسعة لتعلم المهارات الكشفية

الظفرة في 18 يناير/ وام / شهد مخيم المربعانية إقبالاً واسعاً من الطلبة لتعلم السنع الإماراتي والمهارات الكشفية خلال الأيام الثلاثة الأولى، إذ سجّلت مشاركة 180 طالباً من جنسيات مختلفة في برنامج المبيت، إلى جانب استقطاب عشرات الأسر.

وتتواصل فعاليات المخيم حتى 25 يناير الحالي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات، وبشراكة إستراتيجية مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة.

وزار معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، مخيم المربعانية، يرافقه سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة سعيد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المديرين التنفيذيين في هيئة أبوظبي للتراث.

واطلع معالي فارس خلف المزروعي على ما يقدّمه مخيم المربعانية من تجربة معرفية وتوعوية متكاملة تعزّز التراث الإماراتي الأصيل، وترسّخ قيم الهوية والانتماء لدى النشء، إضافةً إلى ما يتضمنه من محطات متنوعة تهدف إلى تمكين المشاركين وإكسابهم مهارات حياتية مستمدة من التراث الإماراتي الأصيل.

ويستهدف المخيم استقطاب 2000 مشارك ضمن برنامجي المبيت والزيارات اليومية.

وقدّم رئيس هيئة أبوظبي للتراث للمشاركين شرحاً لقيم سنع المجالس وآداب الضيافة واستقبال الضيوف، لترسيخ هذه القيم الأصيلة بوصفها جزءاً من الهوية الوطنية والسلوك المجتمعي الإماراتي.

ويمنح "مخيم المربعانية" المشاركين فرصة خوض تجربة التخييم البري الأصيل ضمن مزيج من البرامج التراثية والتربوية المتقدمة، ساعياً إلى غرس قيم الانتماء الوطني وتعزيز الهوية الإماراتية، وتطوير مهارات المشاركين البدنية والعقلية والاجتماعية، من خلال بيئة تعليمية عملية تتيح لهم التفاعل المباشر مع البرية وعناصر التراث.

وفي ختام برنامج المبيت للأسبوع الأول، تقدّم عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، بالشكر للمشاركين والخبراء وقادة الكشافة، لدورهم في صون التراث ونقله من جيل إلى جيل، معرباً عن فخره باهتمام الطلبة وحرصهم على تعلّم السنع الإماراتي عبر محطات المخيم.

ويقدّم المخيم عدداً من محطات التعلّم التي تجمع بين ممارسة التراث والمهارات الكشفية، كما يوفّر للزوار تجربة تعريفية مكثفة ومتكاملة تعكس رسالة المخيم وأبعاده التربوية والوطنية.

ويعتمد مخيم المربعانية منظومة الشارات التخصصية "شارة السنع، وشارة فراسة الصحراء، وسام مخيم المربعانية"، التي خُصّصت للنشء بهدف تعزيز التفاعل الإيجابي، وترسيخ قيم السنع الإماراتي، وتحفيز المشاركين على الالتزام والإنجاز.