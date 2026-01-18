اختتام منافسات بطولة العين للتبة

العين في 18 يناير/ وام / اختتمت اليوم منافسات بطولة العين للتبة التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد بميدان اللعبة في منطقة أم غافة بمدينة العين، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

كما حضر الفعاليات في يومها الأول أمس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بينما شهد ختام الفعاليات سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعادة سيف بن مفتاح النيادي، رئيس لجنة التبة.

وأقيمت البطولة التي نظمتها لجنة التبة، تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وبالتعاون مع مجلس العين للشباب، برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وبالشراكة مع وزارة الرياضة، وشرطة أبوظبي وألعاب الماسترز "أبوظبي 2026".

وتصدر المنافسات فريق العاصوف، وجاء ثانيا فريق أم غافة، وثالثا فريق الغربي، كما أسفرت الفعاليات عن مستويات مميزة للمشاركين، ومتابعة كبيرة من الجماهير.

وقال سعادة سيف بن مفتاح النيادي، إن البطولة تجسد أهمية التكامل بين الجهات الرياضية والشبابية، والمؤسسات الوطنية في تنظيم فعاليات مجتمعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الرياضات التراثية، ونقلها للأجيال القادمة، لاسيما أنها شكلت مساحة رياضية تراثية جمعت بين الممارسة الميدانية والتفاعل المجتمعي.

وأضاف أنها ضمن سلسلة من المبادرات لدعم الرياضات التراثية، وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي والمجتمعي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية، لتمكين الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الثقافي لدولة الإمارات.