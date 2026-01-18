سالم بن سلطان القاسمي يحضر حفل زفاف محمد سيف الشحي

رأس الخيمة في 18 يناير/ وام / حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سيف محمد علي حديد القيشي الشحي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة السيد عبدالله علي سعيد القيشي الشحي، في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح برأس الخيمة.

وبارك الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي للعروسين وذويهما، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

تخللت الحفل مجموعة من الفنون والأهازيج والشلات التراثية الإماراتية قدمتها فرقة المذاريب الحربية.