أكثر من ألف عنوان وجلسات حوارية في جناح "الشارقة للتراث" بمعرض القاهرة للكتاب

الشارقة في 18 يناير / وام / يشارك معهد الشارقة للتراث بأكثر من 1000 إصدار متنوع في النسخة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 21 يناير الحالي حتى 3 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتغطي إصدارات المعهد موضوعات تراثية متعددة تسهم في تعزيز الوعي بعناصر التراث المختلفة، كما سيقدم المعهد برنامجا ثقافيا ثريا يتضمن جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المختصين، إلى جانب قراءات تراثية بالتعاون مع نادي الكتاب وحفلات توقيع لعدد من أحدث الإصدارات التراثية الثقافية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، حرص المعهد على المشاركة الفاعلة والنوعية في مختلف دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه أحد أكبر وأهم المعارض الثقافية في منطقة الشرق الأوسط ويستقطب سنوياً قرابة مليوني زائر، وذلك ضمن جهود المعهد للحفاظ على الموروث التراثي المادي وغير المادي وربطه بالواقع المعاصر والتعريف به ونشره عبر مختلف الوسائل.

وأوضح أن هذا التوجه يتجسد من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات من بينها تنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية والمشاركة فيها محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد محطة ثقافية عالمية بارزة يحرص المعهد على التواجد فيها باستمرار.

وأشار إلى أن معهد الشارقة للتراث حقق خطوات نوعية في إثراء المشهد التراثي وجذب الباحثين والمهتمين ودعم مسيرة الأبحاث والدراسات التراثية، إلى جانب إسهامه في رفد المكتبتين الإماراتية والعربية بإصدارات متخصصة تشمل كتباً ومجلات ونشرات تُعنى بالتراث على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المسلّم أن حكومة الشارقة تولي اهتماماً بالغاً بالكتاب والصناعات المعرفية والإبداعية ونشر ثقافة القراءة باعتبارها أولوية إستراتيجية استلهاما من الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.