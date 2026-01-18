"الظفرة للكتاب" ينطلق غدا بمشاركة 110 دور نشر محلية تعرض 55 ألف عنوان

أبوظبي في 18 يناير/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير 2026، تحت شعار "يسقي الظفرة ويرويها"، في حديقة مدينة زايد العامة في منطقة الظفرة، بمشاركة 110 دور نشر محلية، تعرض 55 ألف عنوان في مختلف مصادر المعرفة.

وسجل مهرجان الظفرة للكتاب في هذه الدورة زيادة بنسبة 10% في عدد دور النشر المشاركة مقارنة بالدورة السابقة.

ويتضمن المهرجان برنامجاً متكاملاً من الفعاليات تشمل جلسات ثقافية وفنية، والنسخة الرابعة من برنامج "ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس"، الذي يستضيف كوكبة من شعراء الظفرة لإلقاء قصائدهم، وأداء عروض من فنون التراث الشعبي.

وتم إعداد فعاليات المهرجان في ضوء فهم عميق لخصوصية الظفرة وتفردها، بهدف تطوير المشهد الثقافي للمنطقة، وتعزيز ارتباط سكانها بتراثهم العريق.

وتقدّم هذه الدورة من المهرجان مزيداً من الفعاليات النوعية، ضمن برنامج الأطفال والناشئة والأسرة، وتطلق مبادرات مبتكَرة، تُرسِّخ الانتماء للإرث الثقافي والأدبي والفني الإماراتي، وتوثِّق ارتباط النشء بالقراءة، عبر تجربة عائلية متكاملة، انسجاماً مع إعلان قيادة الدولة الرشيدة عام 2026، عاماً للأسرة، وترجمةً لاستراتيجية أبوظبي في تعزيز الهُوية الوطنية.

ويشهد الحدث للمرّة الأولى تخصيص أجنحة خاصة لكلٍّ من صندوق الوطن، ومؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقيم المهرجان يوم 20 يناير الحالي، في حصن الظفرة التاريخي، حفل تكريم الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة "سرد الذهب"، التي ينظِّمها مركز أبوظبي للغة العربية سنوياً، بهدف تكريم الإبداع، وإحياء فنون السرد الشعبي التي تشكِّل جزءا أساسيا من الثقافة العربية.

ويستمد مهرجان الظفرة للكتاب رؤيته من الموروث الثقافي المحلي الغني للمنطقة، لتكريس قِيم الانتماء والإبداع، ودعم رسالته المتمثّلة في بناء جيل قارئ مرتبط بالتراث والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتمكين الشباب، وترسيخ المكانة المميّزة لمنطقة الظفرة على الساحة الثقافية في الدولة.