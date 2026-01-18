الرئاسة السورية تعلن التوصل إلى اتفاق مع "قسد" بشأن وقف النار ودمج القوات

دمشق في 18 يناير/ وام / أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع التوصل إلى اتفاق إستراتيجي مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ينص على دمج مكوناتها العسكرية وقوى الأمن الداخلي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى تسليم الإدارة الذاتية لمحافظتي الرقة ودير الزور بشكل فوري للسلطة المركزية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يتضمن الاتفاق، الذي يشمل 14 بندا، وقفا فوريا لإطلاق النار.

ويأتي هذا التطور بعد وساطة قادها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، الذي اعتبر الاتفاق نقطة تحول محورية تمهد الطريق أمام توحيد سوريا.

