«اي اتش طحان» يتوج بكأس ولي عهد الشارقة و«مورنينغ» بكأس أحمد بن راشد بمضمار الشارقة لونجين

الشارقة في 18 يناير / وام / انطلقت اليوم النسخة الثامنة من بطولة كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي نظمهما نادي الشارقة للفروسية والسباق على مضمار الشارقة – لونجين بحضور المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل وسلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي وعدد من الملاك والمدربين وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول والفروسية.

وتوج الجواد «اي اتش طحان» لمالكه ومدربه حمد علي مرشد المرر ببطولة كأس سمو ولي عهد الشارقة عندما حصد المركز الأول في الشوط الرابع بقيادة الفارس بيرناردو بينيرو كما توج الجواد «مورنينغ» لناصر عسكر بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس تاج أوشي وبإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحقق الجواد «الحبيب إي اس الحبيب» المملوك للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي نصراً في الشوط الأول الذي حمل اسم شوط «برج خور دبي» بقيادة الفارس ري داوسون وبإشراف المدرب عدنان محمد.

وفي الشوط الثاني فازت المهرة «الهنوف» لمالكها ومدربها أحمد النيادي بالمركز بفارق أنف بقيادة الفارس خالد البلوشي في شوط الياسمين.

ونالت المهرة «شموس» لإسطبلات ليوا المركز الأول عن جدارة في الشوط الثالث بقيادة الفارس بيرنارد بينيرو وبإشراف المدرب سعيد الشامسي وجرى سباق الشوط الثالث الذي حمل اسم شوط «الفردوس» برعاية مركز دبي العقاري كما توج في الشوط الخامس الجواد" طحان الوثبة " ل ياس للسباقات بقيادة الفارس سلفستر داسوزا و بإشراف المدرب أريك لامارتاينيل.

وقال محمد الأحمد اليوم بلغ المضمار الأصفر محطته السابعة في برنامج الموسم (2025 – 2026)، وبهذه المناسة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود ورعايته وأهتمامه ومتابعاته للسباقات التي تقام بمضمار الجماهير والعائلات.

وأضاف أن موسم سباقات المضمار العائلي نجح حتى الآن في جذب العديد من الملاك والمدربين والفرسان والجمهور ونحن نسعد كثيرا جدا لهذه المشاركات التي نقيس من خلالها نجاح تنظيم سباقاتنا ويتحدد ذلك بمقياسين أولهما رضا أهل الخيل والثاني رضا الجمهور فهم راضين كل الرضا عن الأرضية والمسار الرملي الذي يتميز به المضمار الأصفر وكذلك الرضا التام عن الجوائز والحوافز المقدمة سواء كانت لأهل الخيل أو للجماهير الوفية و هذا هو النجاح الذي نسعى في كل موسم لبلوغه والوصول إليه ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم وأن نكون على قدر المسؤولية والتحدي.