ختام منافسات "سن اللقايا" لهجن أبناء القبائل بمهرجان ولي عهد دبي

دبي في 18 يناير/ وام / أختتمت اليوم بميدان المرموم منافسات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والذي شهد إقامة 40 شوطاً بمشاركة 1629 مطية، منها 18 شوطاً في الفترة المسائية تصدّرتها الأشواط الأربعة المخصصة للرموز على فئتي المفتوح والإنتاج لمسافة 5 كيلومترات.

واستهلت "معراض" لمحمد ساري بلوش المزروعي التتويج بالرموز بعدما أحرزت كأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، بزمن بلغ 7:20:7 دقائق، لتحصل على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.

وفي الشوط الثاني، فاز "درمان" لسعيد جابر عبدالله محمد ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومليون درهم جائزة مالية، بعد أن سجل توقيتاً هو الأفضل خلال الأمسية بلغ 7:18:6 دقائق.

أما كأس اللقايا الأبكار للإنتاج، فكان من نصيب "دلما" لفهيد محمد فهيد الرزق العجمي التي أنهت السباق بزمن 7:19:1 دقائق، ونال جائزة الشوط الثالث مليون درهم.

وفاز "طاري" لسعيد راشد عبدالله مبخوت قرح بـبندقية اللقايا الجعدان للإنتاج في الشوط الرابع، بعد أن قطع المسافة في 7:19:9 دقائق، ونال جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين برموز سن اللقايا، بحضور كل من علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

وكانت منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، قد انطلقت صباح اليوم بإقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، خُصصت أول 12 شوطاً منها لفئة الإنتاج.

وحققت "سمحه" لمبارك غانم حتروش المنصوري الفوز في الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات إنتاج، بزمن بلغ 7:30:2 دقائق.

وتصدرت "شبه" لمالكها خالد حميد حارب المهيري نتيجة الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات إنتاج، قاطعة المسافة في 7:24:1 دقائق.

أما الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات إنتاج، ففاز به"المختبر" المملوك لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، في زمن قدره 7:29:5 دقائق.

وفي الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات إنتاج، أحرز "رعد" لسلطان عبدالله بن دميثان القمزي المركز الأول، مسجلاً زمناً بلغ 7:24:2 دقائق.

وجاء "نصوب" المملوك لحمد صالح جابر الشرقي في الشوط العشرين للقايا الجعدان المهجنات ليسجّل أفضل توقيت في التحديات الصباحية، وذلك بزمن بلغ 7:23:1 دقائق.