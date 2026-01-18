الإسباني إلفيرا يتوج بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف

دبي في 18 يناير / وام / توج الإسباني ناتشو إلفيرا بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف 2026، التي أقيمت منافساتها على ملاعب منتجع خور دبي، بعدما حافظ على صدارته للترتيب العام في الجولة الختامية، وأنهى البطولة متقدماً بفارق ثلاث ضربات، محققاً 10 ضربات تحت المعدل، ليحرز بذلك لقبه الثالث في جولة "دي بي ورلد".

وجاء النيوزيلندي دانيال هيليير في المركز الثاني برصيد 9 ضربات تحت المعدل، فيما تقاسم المركز الثالث كل من الفرنسي جوليان غيرييه، والإسباني ديفيد بويغ، والإيرلندي روري ماكلروي، وشين لوري، برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وجرى تتويج الفائزين بحضور سعادة اللواء (م) عبدالله الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وعبدالله النابودة رئيس مجلس إدارة النابودة للاستثمارات، وإريك نيكولي رئيس مجموعة الجولة الأوروبية، وعيسى شريف المرزوقي مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ومصطفى الهاشمي الرئيس التنفيذي لوصل للضيافة.