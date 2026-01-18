"مايكروسوفت" تدعم "إكسل" بدوال جديدة لتسريع استيراد البيانات النصية

واشنطن في 18 يناير / وام / كشفت شركة "مايكروسوفت" عن إضافة دالتي "IMPORTTEXT" و"IMPORTCSV" إلى برنامج "إكسل"، بهدف تسهيل عملية استيراد البيانات من الملفات النصية وملفات (CSV) بشكل مباشر من خلال الصيغ البرمجية، دون الحاجة لاستخدام معالجات الاستيراد اليدوية التقليدية.

وتعتمد هذه الوظائف الجديدة على تقنية "المصفوفات الديناميكية" (Dynamic Arrays)، التي تتيح للبيانات المستوردة الظهور والتوسع تلقائياً داخل الخلايا بحسب حجم المحتوى، مع إمكانية تحديث البيانات فورياً عند إجراء أي تعديل في الملف المصدر، بما يضمن دقة الجداول ويقلل من الحاجة لإعادة الاستيراد.

وتوفر دالة "IMPORTTEXT" للمستخدم تحكماً متقدماً في خيارات الفواصل والترميز لمختلف أنواع الملفات النصية، بينما تتيح "IMPORTCSV" حلاً سريعاً ومبسطاً للملفات القياسية.

وأكدت الشركة أن هذه الأدوات، التي بدأ طرحها تدريجياً لمشتركي "Microsoft 365 Insider"، لا تهدف إلى استبدال "Power Query"، بل توفر بديلاً أخف وأسرع للمهام اليومية، دعماً لكفاءة العمل وتماشياً مع إستراتيجية الشركة لتعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.