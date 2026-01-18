محمد بن راشد يشهد جانباً من سباق "ديوان سموّ حاكم دبي " ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية

دبي في 18 يناير/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من سباق «ديوان سموّ حاكم دبي» للنخبة الرجال، الذي أُقيم اليوم ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بتنظيم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي وبرعاية وتوجيهات سموه، حيث تُوِّج أليساندرو بورجو من فريق أمنيات شباب الأهلي بطلاً للسباق، في منافسة جمعت أقوى الدراجين بإجمالي جوائز مالية يبلغ مليون درهم.

ونجح بورجو في الحصول على المركز الأول والفوز بجائزة مالية تبلغ 200 ألف درهم، بعد منافسة قوية امتدت لمسافة 200 كلم، انطلاقاً من "ديوان سموّ حاكم دبي"، ومروراً بأبرز المعالم التاريخية والحضارية في دبي، وصولاً إلى قرية البطولة عند خط الختام داخل محمية المرموم في منطقة سيح السلم.

وحصل جوليوس جوهانسن من فريق ماي ووش على المركز الثاني وجائزة مالية 150 ألف درهم، وجاء عبدالله جاسم آل علي من فريق إقامة دبي في المركز الثالث، ونال جائزة مالية 100 ألف درهم.

وعلى صعيد ترتيب الفرق، حل فريق أمنيات شباب الأهلي في المركز الأول، وفريق إقامة دبي في المركز الثاني، وفريق أمنيات شباب الأهلي 2، في المركز الثالث.

وحصد بولي جريجا من فريق أمنيات شباب الأهلي 2، جائزة أفضل دراج لفئة فوق 40 عاماً.

وبحضور سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، أطلق سعادة عيسى المطيوعي نائب مدير عام ديوان سموّ حاكم دبي، شارة البداية لانطلاق منافسات السباق عند "ديوان سموّ حاكم دبي".

كما شهد الانطلاقة سعادة المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخليفة بن عبود ممثل ديوان سموّ حاكم دبي في اللجنة المنظمة.

وتقدّم سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي ورئيس اللجنة المنظمة العليا، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، على دعمه اللامحدود الذي نلمس أثره في كل نسخة من السباق.

وأوضح أن سباق «ديوان سموّ حاكم دبي» شهد مشاركة قياسية تعكس مكانته المتنامية، إذ تنافس 289 دراجاً يمثلون 51 جنسية ضمن 29 فريقاً، مواصلاً نجاحه اللافت الذي تحقق في العام الماضي، ليأتي في نسخته العاشرة أقوى وأكبر من أي وقت مضى.

وأضاف أن قوة السباق تنبع من التحدي الذي يقدمه على مسافة 200 كيلومتر، إلى جانب مساره الاستثنائي الذي ينطلق من قلب دبي أمام معلم يجسد تاريخ الإمارة ونشأتها وتطورها، مروراً بمحطات بارزة على شارع الشيخ زايد مثل برج خليفة ومتحف المستقبل، وصولاً إلى خط النهاية وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة في محمية المرموم، الوجهة المتفردة عالمياً بين المحميات الصحراوية، والتي تتصدر المشهد رياضياً وسياحياً على المستوى الدولي.

وكانت النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية المُقامة تحت شعار "10 سنوات من الإنجازات والنجاح"، انطلقت الشهر الماضي بإقامة منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال الذي أقيم تحت شعار "الأمن والأمان"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث انطلق السباق من مقر أكاديمية شرطة دبي، فيما من المُقرر أن يُقام سباق السيدات في 25 من شهر يناير الجاري، فيما يُقام السباق الصحراوي للسيدات في 31 يناير، والسباق الصحراوي للرجال في الأول من فبراير 2026.

يُذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.