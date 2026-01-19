64 لاعباً من 15 دولة يشاركون في جولتي "كيو تور" الشرق الأوسط للسنوكر بدبي

دبي في 19 يناير/ وام/ ينظم اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولات "كيو تور" Q Tour الشرق الأوسط للسنوكر، ضمن روزنامة الموسم الحالي، والتي تنطلق غدا في دبي، تأكيداً لمكانتها كإحدى أبرز الوجهات المعتمدة لاستضافة البطولات الاحترافية في المنطقة.

وتقام الجولة الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري، تليها الجولة الرابعة من 24 إلى 27 يناير الجاري، وذلك في أكاديمية اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو بدبي.

وأكد ماجد سلطان، الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب البلياردو، أن استضافة الإمارات لهاتين الجولتين في دبي تعكس استمرار حضورها القوي على خريطة السنوكر الاحترافي في الشرق الأوسط، وقدرتها على تنظيم واستضافة أبرز البطولات الدولية وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن البطولة سجلت رقماً قياسياً جديداً من حيث المشاركة، بوجود 64 لاعباً يمثلون 15 دولة، يتقدمهم نخبة من أبطال العالم وآسيا وأفريقيا، إلى جانب لاعبي الإمارات، فضلاً عن مشاركة قياسية لمنتخب الإمارات للناشئين وأبطال فئة الناشئين من عدة دول، ما يعكس ارتفاع المستوى الفني واتساع قاعدة المشاركة.

وأشار إلى أن الفائز في كل جولة يتأهل مباشرة إلى التصفيات النهائية العالمية (Q Tour Global Play-Off 2026)، للمنافسة على بطاقات الانضمام إلى جولة المحترفين.