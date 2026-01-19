"القوس والسهم" يتوج الفائزين في دوري "اكتشاف المواهب"

الشارقة في 19 يناير/ وام / اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم أمس منافسات المرحلة الثالثة من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب، بتتويج الفائزين في فئتي القوس المحدب والمركب، بنادي المدام الثقافي الرياضي.

وأسفرت فئة القوس المحدب فئة 12 سنة عن فوز حمدان محمد سالم لاعب نادي المدام بالمركز الأول، كما تصدرت اللاعبة يونسيو لي من أكاديمية مشرف الفئة نفسها للإناث.

وهيمن نادي الشارقة الرياضي للمرأة على فئة الفرق للقوس المحدب تحت 15 سنة، كما فاز نادي مليحة بالمركز الأول للفرق مختلط في فئة القوس المركب تحت 15 سنة.

وشهدت منافسات القوس المحدب تحت 15 سنة لفرق الذكور، فوز نادي المدام بالمركز الأول، وحصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب فئة القوس المحدب تحت 12 سنة فرق مختلط.

وتصدرت اللاعبة جياكسن لي من أكاديمية مشرف فئة القوس المركب تحت 15 سنة إناث، بينما تفوق اللاعب محمد أحمد سالم من نادي البطائح في منافسات القوس المركب للفئة نفسها.

وحققت اللاعبة ناعمة صالح آل علي من نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب فئة القوس المحدب تحت 15 سنة إناث، كما فاز اللاعب منصور سعيد عبيد من نادي المدام بالمركز الأول في فئة القوس المحدب ذكور للفئة نفسها.

وأحرزت شيخة فيصل الشرع لقب فئة الإناث للقوس المحدب تحت 8 سنوات، كما فاز وليد آدم إبراهيم من نادي مليحة بصدارة الفئة نفسها للذكور، وحصدت اللاعبة نيرانجانا سربان من أكاديمية مشرف لقب فئة القوس المحدب تحت 10 سنوات إناث، وحقق اللاعب عبيد سعيد عبيد من نادي المدام صدارة الفئة نفسها للذكور.