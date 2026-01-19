صندوق محمد بن راشد للابتكار يستقبل الدفعة الـ11 في برنامج مسرع الابتكار

دبي في 19 يناير/ وام / أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، عن اختيار 21 شركة مبتكرة للانضمام إلى الدفعة الحادية عشرة من برنامج مسرّع الابتكار التابع للصندوق، بما يجسد الدور المحوري للصندوق في استقطاب الابتكارات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وتم تصميم برنامج مسرّع الابتكار الذي أطلق في عام 2018، بهدف تمكين الشركات المبتكرة ذات الإمكانات الواعدة من خلال تزويدها بالأدوات والمعرفة والخبرات اللازمة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى شبكات وشركاء يدعمون توسّع أعمالها ومساهمتها في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

ويحظى المبتكرون الذين تم اختيارهم للانضمام للبرنامج بدعم كبير يشمل الوصول إلى شبكة واسعة من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإرشاد المصمّم حسب احتياجات كل شركة، والتدريب المتخصص بقيادة خبراء، وفرص التواصل مع المستثمرين والشركاء الإستراتيجيين.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار.. نرحب بانضمام الدفعة الحادية عشرة من برنامج مسرّع الابتكار، في خطوة تجسد التزامنا المستمر بتمكين الشركات المبتكرة ذات الطموح العالي والقدرات الواعدة على صياغة حلول لتحديات واقعية، بما يصب في جوهر أولويات التنمية الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج، نقدّم للمبتكرين منظومة متكاملة تساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم محلياً ودولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.

وأوضحت أن التنوّع الثري في أعضاء الدفعة الجديدة يعكس تطور منظومة الابتكار في دولة الإمارات، وتنامي اهتمام رواد الأعمال المحليين والدوليين ببناء وتوسيع أعمالهم انطلاقاً من الدولة.

وتضمّ الدفعة الحادية عشرة شركات مثل BioTwin، وهي منصة صحية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن من الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم رعاية طبية شخصية، وشركة Pharmedic التي تقدم حلاً في مجال الرعاية الصحية الوقائية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم لتحسين سلامة استخدام الأدوية، بالإضافة إلى Toothpick، وهو نظام رقمي متكامل يسهّل عمليات الشراء والتمويل والتشغيل للعيادات الطبية.

كما تنضم إلى البرنامج شركة Neulink، وهي منصة لرقمنة عمليات الصيدليات ومسارات الامتثال التنظيمي، وشركة Disrupt-X، التي توفّر حلولًا لإدارة الأصول والمرافق الذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب Synergy Quantum، المتخصصة في توفير بنى تحتية آمنة عبر تقنيات الكم لحماية الأنظمة الحيوية.

وتشمل الدفعة أيضًا شركات مثل Bellboy، وهي منصة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصّصة لقطاع الضيافة والسياحة، وSLZ التي تقدم حلول التوأمة الرقمية والواقع المعزّز لقطاعي البناء والتصنيع، إلى جانب Qode Limited، وهي منصة رقمية موحّدة لإدارة الوجهات الرياضية والترفيهية وأماكن الترفيه، كما تشمل قائمة المشاركين شركة CapQuest، التي تتيح إدارة مبسّطة لحقوق الملكية للشركات الناشئة والصغيرة، وشركة Defy، وهي منصة متطورة لتعزيز الامتثال والأمن الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخصصة لشركات Web3، بالإضافة إلى AkelTech، التي توفّر وجبات طازجة عبر تقنيات البيع الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تضم القائمة شركة Actualize، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة، وProfessional.me، منصة التوظيف المبتكرة من الجيل الجديد التي تعمل على تحويل السير الذاتية التقليدية إلى ملفات تعريف رقمية تفاعلية تعزز من فرص التوظيف، بالإضافة إلى Digitech Oasis، التي تطوّر حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة لأتمتة العمليات المؤسسية.

وتشمل الدفعة أيضًا شركة ROBOX، المتخصصة في تطوير روبوتات ذكية لتجارب تفاعلية في الفعاليات والعلامات التجارية، وشركة Terra Grow، التي توفّر تقنيات الزراعة المائية المستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ReflowX، وهي سوق دائرية للمشتريات تتيح إعادة استخدام معدات فائضة في قطاع الطاقة.

وتضم الدفعة الجديدة شركة Palmear، الحل المبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الأصوات البيولوجية للكشف المبكر عن الآفات التي تصيب أشجار النخيل؛ وSmartail، وهي منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة تقييم الطلاب ورصد الدرجات؛ بالإضافة إلى Third Body Dynamics، الشركة الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها وتطوّر أنظمة أقمار صناعية معيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام الفضائية السريعة.

ويواصل برنامج مسرع الابتكار، بعد عشر دفعات ناجحة، ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي في دعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

ومنذ انطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لما يقارب 200 شركة مبتكرة، وأسهم في تمكينها عبر تأمين تمويل تجاوزت قيمته الإجمالية مليار درهم، إلى جانب توفير أكثر من 1000 فرصة عمل داخل الدولة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية، وتحقيق النمو المستدام.