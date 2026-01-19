"جودو الإمارات" بطل "فئة الشباب" في دولية العين المفتوحة

العين في 19 يناير/ وام / تصدر لاعبو ولاعبات الإمارات فئة الشباب بطولة العين الدولية المفتوحة للجودو تحت 21 عاماً في ختام منافساتها أمس على صالة خليفة بن زايد للألعاب الرياضية في نادي العين، برصيد 21 ميدالية، منها 7 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي العين الرياضي، مشاركة 340 لاعباً ولاعبة من 33 دولة، اللقب الثاني للجودو الإماراتي بعد الفوز بصدارة تحت 15 عاماً للناشئين في اليوم الأول للمنافسات.

وجاء الفريق الهندي ثانياً برصيد 4 ميداليات ذهبية، والفريق السوري ثالثاً برصيد 5 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضتين وبرونزيتين، كما تصدر نادي كلباء فئة فردي الذكور تحت 21 سنة، وجاء ثانياً الفجيرة للفنون القتالية، وثالثاً نادي الشارقة الرياضي، وذهبت صدارة فردي الإناث إلى نادي كلباء لرياضة المرأة، والمركز الثاني إلى فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، وجاء فريق نوجيرا ثالثاً.

وتوج الفائزين الدكتور ناصر التميمي نائب رئيس اتحاد الجودو، ومحمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو المنطقة الشرقية والشمالية.