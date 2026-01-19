بطولة طائرات A2RL تشهد مواجهة مباشرة بين الذكاء الاصطناعي والطيارين المحترفين في يومكس وسيمتكس 2026

أبوظبي في 19 يناير/ وام / أعلنت مجموعة أدنيك عن اختيار أسباير، إحدى الجهات التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، لتكون الشريك الإستراتيجي للتكنولوجيا للدورة الحالية من معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026.

وستتضمن هذه الشراكة تقديم دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة يومي 21 و22 يناير 2026، ضمن فعاليات المعرضين، المُقامَيْن في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن استضافة بطولة A2RL للطائرات المسيرة ضمن فعاليات معرض يومكس 2026، تجسد التزام مجموعة أدنيك الراسخ بتعزيز مكانة معارضها كمنصات دولية رائدة للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار التطبيقي.

وبصفتها الشريك الإستراتيجي للتكنولوجيا في المعرض، تقدم أسباير عرضًا حيًا ومباشراً عالي المستوى للأنظمة ذاتية التشغيل ضمن فعاليات المعرض، مما يوفر للجهات الصناعية وصنّاع القرار والزوار فرصة فريدة لمتابعة الإمكانات العملية للذكاء الاصطناعي في ظروف تشغيلية واقعية، حيث تُعد منافسات البطولة إحدى الفعاليات الحيِّة الرئيسية في المعرض، إذ تجمع فرق ذكاء اصطناعي رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب طيارين محترفين للتنافس ضمن بيئات طيران مستقلة تحاكي التحديات الواقعية.

وبعد النجاح الذي حققه في موسمه الأول، يرتقي دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة ببطولة الطائرات المسيرة في موسمها الثاني، عبر إدخال طائرات أكثر سرعة ومتانة، وتصميم مسارات سباق أشد تعقيدا من الناحية الفنية، واعتماد أنماط تنافسية جديدة تختبر قدرات الإدراك وصنع القرار والعمل متعدد الوكلاء في ظروف وتحديات متواصلة.

ويتبني التحدي من خلال الدوري محوراً أساسياً وهو المنافسة المتطورة والرائدة، إذ تعتمد الطائرات، على التشغيل المستقل الكامل باستخدام كاميرا RGB أحادية موجهة للأمام ووحدة قياس القصور الذاتي فقط، دون الاستعانة بنظام ليدار أو أنظمة الرؤية الثنائية أو أي أنظمة تحديد مواقع خارجية.

وتتم معالجة جميع قرارات اتخاذ القرار والتخطيط والتحكم للطائرة وعلى نحو فوري، بما يعكس التحديات والقيود الفعلية التي تواجهها الأنظمة المستقلة عند تطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير إن البطولة تُبني على التقدم الذي حققته منافسات دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة في فئتي السيارات والطائرات خلال العام 2025، ففي النسخة الأولى لبطولة الطائرات، تفوق النظام المستقل بالكامل على الطيارين المحترفين ضمن ظروف سباق واقعية، مثبتاً كفاءته تحت الضغط، وليس في بيئات الاختبار فحسب.

وأضاف أن الموسم الثاني يأتي اليوم ليرفع سقف التحدي، من خلال متطلبات أعلى للسرعة والموثوقية والقدرة على اتخاذ القرار من أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة بالكامل.

وعلى مدار يومين، تشهد البطولة ثلاث نماذج تنافسية متميزة، تستهدف كل منها جانباً مختلفاً من قدرات الطيران المستقل، حيث أن السباق الأول يتمثل في تحدي سرعة الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى الفرق إلى تحقيق أسرع زمن إجمالي عبر دورتين متتاليتين باستخدام طائرة واحدة في سباق زمني فردي، بينما يرفع سباق الذكاء الاصطناعي متعدد الطائرات مستوى التحدي عبر تنافس ثلاث طائرات مستقلة في آنٍ واحد، ما يتطلب تحكماً دقيقاً في المسارات وإدارة ذكية للسرعة وقدرة فورية على تفادي التصادمات ضمن جولات متعددة.

كما يتضمن البرنامج أخيراً تحدي الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي، إذ تواجه أفضل الفرق المستقلة نُخبة من طياري منظور الشخص الأول من أبطال العالم والبطولات الوطنية، وضمن ظروف سباق متطابقة تتيح مقارنة مباشرة وواضحة بين أداء الإنسان وقدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال فرانشيسكو بلازي، رئيس بطولة A2RL للطائرات المسيرة في أسباير إن البطولة تعكس تطوراً نوعياً مقارنة بعامها الأول، عبر طائرات منافسة أكثر متانة ومسار سباق أكثر تقنية ودقة، مشيراً إلى أن حاجز السلم يضيف بعداً رأسياً جديداً يختبر إدراك العمق والوعي المكاني والتخطيط عالي السرعة، وقد أظهرت نتائج الاختبارات المبكرة تحسناً في مستويات الأداء والسلامة.

وإلى جانب منافسات السباق، يستضيف معرض يومكس يوم 20 يناير 2026 قمة A2RL 3.0، التي تجمع نخبة من صنَّاع القرار والباحثين وقادة الصناعة لاستكشاف كيفية إسهام سباقات الأنظمة المستقلة في تسريع نشر الحلول التكنولوجية في البيئات الواقعية.

وتضم قائمة المتحدثين البارزين معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وممثلين كباراً عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، إضافة إلى ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير، وخبراء من شركة سوني وأمازون لخدمات الويب ومعهد الابتكار التكنولوجي.

وتركز جلسات القمة على دور السباقات المستقلة كمنصة اختبار للأنظمة الواقعية وأطر التنظيم وتقنيات المحاكاة والمسارات العملية لتبنيها على نطاق واسع.

إلى جانب طابعه التنافسي، يمثل دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة مختبراً علمياً مفتوحاً في المجال العام، يختزل أعواماً من البحث والتطوير في أيام معدودة من الأداء العملي القابل للقياس، وتتمتع التكنولوجيا التي يجري اختبارها ضمن بطولتي السيارات والطائرات المسيرة بارتباط مباشر بتطبيقات واقعية تشمل الخدمات اللوجستية وأعمال التفتيش والاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة البنى التحتية والتنقل الجوي المستقبلي، ما يرسّخ دور أبوظبي محوراً عالمياً للابتكار في مجال الأنظمة المستقلة التطبيقية.