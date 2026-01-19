حاكم الشارقة يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

الشارقة في 19 يناير / وام / التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات.

ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في مقر هيئة الشارقة للكتاب برئيس وأعضاء الاتحاد مثمناً الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي تخدم تطوير الساحة الثقافية ودعم المثقفين والكتاب الإماراتيين، بما يسهم في تطور كتاباتهم وزيادة الانتاج الأدبي والثقافي.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى ضرورة تنويع الأنشطة والبرامج التي تحفز الكتاب للاستمرار في الكتابة وإصدار المؤلفات، موضحاً سموه أن الإصدارات المتميزة ليست بعدد الصفحات الكثيرة، وإنما بالمحتوى القيم وأسلوب الكتابة المناسب، مؤكداً سموه أهمية احتضان المواهب الشابة والأخذ بيدها لتطوير مهاراتها وقدراتها في الكتابة والابداع، والتي ستمكنهم من الانطلاق والاستمرار في الكتابة ورفد المكتبات بمؤلفات متنوعة.

وتبادل سموه الحديث مع أعضاء الاتحاد حول مختلف الشؤون الثقافية، والتحديات التي تواجه الكتاب الإماراتيين، مؤكداً سموه دعمه المستمر لكافة المبادرات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بالكتّاب ودعم إصداراتهم وتعزيز انتشارها على مختلف المستويات.

وثمن رئيس وأعضاء اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات دعم ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة لكل أنشطة الاتحاد منذ تأسيسه، وحرصه المستمر على الالتقاء بأعضاء الاتحاد، وتوجيهات سموه التي تمكن الاتحاد من السير وفق خطط واضحة تمكن المنظومة الثقافية في الدولة والكتاب والأدباء من تحقيق الأهداف المرجوة.