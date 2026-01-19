الحلقة الثالثة عشرة من "شاعر المليون" تنطلق غداً

أبوظبي في 19 يناير / وام / تنطلق في التاسعة من مساء غد الثلاثاء، الحلقة المباشرة الثالثة عشرة من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، ضمن منافسات مرحلة الـ12 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد".

ويشارك في الحلقة الثالثة عشرة كلٌّ من عيد فهيد الشمري، وعبدالمجيد صقر السبيعي، ومحمد مناور النفيعي، ووليد البحيح من المملكة العربية السعودية، وعبدالله محمد العجمي، وصالح البرازي من دولة الكويت.

وكانت الحلقة الثانية عشرة قد أسفرت عن تأهل الشاعرين موسى محمد بطي القبيسي من الإمارات، ووليد البحيح من المملكة العربية السعودية، إلى قائمة الـ12 بعد حصول كلٍّ منهما على 48 درجة من أصل 50 بقرار لجنة التحكيم، فيما نال الشاعر عامر العايذي من المملكة العربية السعودية بطاقة التأهل بـ90 درجة، هي مجموع تصويت الجمهور ودرجات اللجنة، عن مشاركته في الحلقة الحادية عشرة.

ووفق آلية البرنامج ستُقام مرحلة الـ 12 في أمسيتين، يصعد منهما ستة شعراء، ليُشكّلوا المرحلة الرابعة والأخيرة من الموسم الثاني عشر.