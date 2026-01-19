قمّة الشارقة الدّوليّة لتطوير التّعليم تطلق برامج تدريبية خدمة للمجتمع التربوي في الدولة

الشارقة في 19 يناير/ وام / تنظم أكاديمية الشّارقة للتعليم بالتعاون مع هيئة الشّارقة للتعليم الخاص يومي 14 و 15 فبراير المقبل النسخة الخامسة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم تحت شعار "معًا نصنع الأثر" بمقر الأكاديمية.

وأعلن المنظمون اليوم عن فتح باب التّسجيل في الدورات والبرامج التّدريبية المتقدّمة التي ستُعقد في 13 فبراير ضمن اليوم الاستباقي للقمّة حيث صُمِّمت هذه الدورات لإتاحة مساراً مهنيًا متقدماً يخدم المجتمع التربوي في الدولة ويستهدف دعم المعلّمين وقيادات المدارس وصنّاع السياسات التربوية والباحثين.

وتركّز الجلسات التي يقدّمها نخبة من الأكاديميين والخبراء على محاور إستراتيجية تتصل بجودة التعليم وفاعلية الممارسات التعليمية ورفاه المتعلّم بما يسهم في دعم صنع القرار القائم على الأدلة وتعزيز مواءمة السياسات التعليمية مع الممارسات الميدانية وتحقيق أثر مستدام ينعكس إيجابًا على البيئة المدرسية والمنظومة التعليمية ككل.

وقالت الدكتورة بولين تايلور غاي مدير أكاديمية الشارقة للتعليم: تمثل دورات اليوم الاستباقي لقمة الشّارقة الدولية لتطوير التعليم مساحة منظّمة للتفكير والتفاعل وبناء المعرفة المشتركة بما يجمع بين البحث العلمي والممارسة الميدانية ويربط الخبرات العالمية بالسياق المحلي لدولة الإمارات ويُعدّ اليوم الاستباقي مكوّنًا أساسيًا في بنية القمّة ورؤيتها إذ يهدف إلى تمكين المعلّمين وقيادات التعليم من إدارة التّغيير بوعي وثقة ضمن منظومة تربوية تؤكد على أنّ الإنسان هو جوهر العملية التعليمية ومحورها.

وتتناول الدورات المتقدّمة قضايا محورية في تطوير التعليم من بينها تعزيز فرص الاستثمار في المنظومة التعليمية في إمارة الشّارقة وتنمية مهارات التفكير والتعلّم العميق داخل الصفوف الدراسية ومفاهيم القيادة التربوية المرتكزة على الإنسان ودورها في دعم الممارسات الصفية اليومية إلى جانب دورات متخصصة في تقييم التعلّم في سياقات واقعية والتعلّم التعاوني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم تعلّم الطلبة واستعدادهم للاختبارات مع التركيز على دور الأسرة والمدرسة في تحقيق الاستخدام المسؤول للتقنيات.

كما يشمل البرنامج دورات متقدّمة في مجال البحث التربوي عالي الجودة من منظور عالمي والتي تقدّمها الرّابطة العالميّة للبحث التّربوي وأُخرى تناقش دور الاختبارات الدولية واسعة النطاق TIMSS وPIRLS وPISA في دعم تطوير السياسات والممارسات التعليمية إضافة إلى جلسة مغلقة رفيعة المستوى تُعنى بتسريع التحول المنظومي في تعليم الطفولة المبكرة بالاستناد إلى أدوات تقييم وسياسات قائمة على الأدلة تنظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".