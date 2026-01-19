"أبوظبي الإسلامي" يعتمد برنامج التمويل المفتوح

أبوظبي في 19 يناير/ وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق برنامج التمويل المفتوح، في خطوة ضمن مسار التمويل المفتوح بالدولة ، وبما ينسجم مع مبادرة التمويل المفتوح "الطارق" الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويمنح التمويل المفتوح المستهلكين رؤية أوضح وقدرة أوسع على إدارة شؤونهم المالية، من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم والاستفادة من تجربة مصرفية رقمية متكاملة عبر القطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف من أوائل المصارف التي تدفع مسار التمويل المفتوح، مؤكدا المساهمة بفاعلية في دعم أجندة مصرف الإمارات المركزي الطموحة لبناء منظومة مالية أكثر تركيزاً على المتعاملين، وأكثر شفافية وابتكاراً.

وأضاف أن المصرف ينظر إلى التمويل المفتوح ليس فقط كإنجاز في الأطر التنظيمية، بل كفرصة استراتيجية لتعزيز القيمة التي نقدّمها للمتعاملين والشركاء.

وبحسب البنك فإنه حتى الآن، نجحت المرحلة الأولى من التشغيل في استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، مع تنفيذ معاملات مالية فعلية أكدت جاهزية الاتصال المتكامل عبر وجهات برمجة تطبيقات معتمدة من المصرف المركزي وبأعلى معايير الأمان.