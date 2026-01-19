"مجمع الشارقة للبحوث" و"المركز العالمي" يطلقان شراكة لترسيخ الإمارة مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي

الشارقة في 19 يناير/ وام / وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "سبارك" اتفاقية شراكة إستراتيجية مع المركز العالمي للتميز في الذكاء الاصطناعي (GCAIE) ومقره المملكة المتحدة، بهدف تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في الابتكار.

وتستند الاتفاقية إلى اعتماد "نموذج التميز العالمي في الذكاء الاصطناعي" (GAIEM) الذي يمثل إطاراً دولياً يتيح للحكومات والمؤسسات تطبيق التكنولوجيا بشكل آمن وأخلاقي، مع ضمان تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة وقابلة للقياس.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر المجمع بحضور قيادات من الجانبين، إلى تسريع الانتقال المنظم من مرحلة التجارب إلى التطبيق العملي، عبر تطوير أنظمة حوكمة متقدمة، وتأهيل القيادات والكفاءات المتخصصة، ودعم أطر السلامة وبناء الثقة، ويسهم ذلك في تسريع تسويق التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتحقيق عوائد استثمارية ملموسة تعزز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشارقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي كمحرك استراتيجي للنمو، حيث سيسهم التعاون في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وصنع القيمة، بما يدعم تنافسية الإمارة عالمياً، ويعزز جهود التنويع الاقتصادي من خلال إطلاق برامج ابتكار ومشاريع تجريبية متخصصة تتواءم مع الصناعات المستقبلية المعتمدة على المعرفة.

وتدعم هذه الشراكة، المتوافقة مع إستراتيجية الشارقة لتكون مركزاً إقليمياً للبحوث والتقنيات، تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجالات التحول الرقمي، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التوقعات الدولية التي تشير إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يتطلب رفع مستوى النضج المؤسسي لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص.