أبوظبي تستضيف البطولة الخليجية للسباحة الخميس المقبل

أبوظبي في 19 يناير/ وام / يستضيف المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي الخميس المقبل منافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30 للسباحة، والتي تستمر حتى 25 من الشهر الحالي، بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون 6 دول خليجية، ويتنافسون ضمن الفئات العمرية من 10 سنوات وحتى العمومي.

وتقام البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للألعاب المائية.

ويشهد حفل الافتتاح حضور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية في الدولة، وممثلي الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية، ووفود المنتخبات الخليجية المشاركة.

وتقام منافسات البطولة على فترتين صباحية ومسائية يوميا، وسط جاهزية عالية من المنتخبات المشاركة التي تسعى لتقديم مستويات قوية في واحدة من أعرق البطولات الإقليمية لرياضة السباحة.