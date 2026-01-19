"غرفة الشارقة" تبحث مع نظيرتها في سلطنة عُمان تعزيز التعاون الاستثماري

الشارقة في 19 يناير/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة سبل الارتقاء بمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الآليات المشتركة لدعم مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة وسلطنة عُمان بما يسهم في استكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية والتحويلية وتطوير استثمارات القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم بمقر الغرفة بين سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وراشد بن سالم بن علي الغافري مدير فرع غرفة عُمان بمحافظة شمال الباطنة إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

ووجه الوفد العماني خلال اللقاء دعوة لغرفة الشارقة للمشاركة في النسخة الثانية من "منتدى صحار للاستثمار 2026" المقرر عقده بمحافظة شمال الباطنة يومي 4 و 5 فبراير المقبل والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع الصناعي والتي تشمل الصناعات المتقدمة والتحويلية والثقيلة والطبية والغذائية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التدوير بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز صناعي رائد.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان الشقيقة تمثل نموذجاً رائداً في التكامل والتعاون الأخوي مشيراً إلى أن الغرفة تحرص بصورة مستمرة على ترجمة هذه الروابط التاريخية إلى مشاريع استثمارية ملموسة تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الأعمال في الأسواق الحيوية.

وأضاف أن الغرفة تولي أهمية لتعزيز العمل المشترك في القطاعات التي تشكل ركيزة اقتصاد المستقبل لا سيما في مجالات الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة مؤكداً التزام الغرفة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للجانب العماني وتهيئة المناخ الملائم لعقد شراكات نوعية بين رجال الأعمال من الجانبين بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وسلطنة عُمان.

من جانبه استعرض سعادة المهندس سعيد بن علي العبري استعدادات فرع غرفة عُمان بمحافظة شمال الباطنة لتنظيم المنتدى مؤكداً أن المنتدى سيوفر منصات تفاعلية تتيح للمصنّعين ورجال الأعمال من الشارقة والإمارات الالتقاء بنظرائهم العُمانيين ومناقشة سبل توسيع حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية مشيرا إلى أن المنتدى يركز على خلق تكامل في سلاسل التوريد وتبادل الخبرات الفنية في مجالات التصنيع الحديث معرباً عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه غرفة الشارقة في دعم استقرار وازدهار القطاع الخاص.

وناقش اللقاء أهمية تنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة والمشاركة في المنتديات الاستثمارية الكبرى لدورها في تمكين القطاع الخاص وصناعة فرص حقيقية للنمو بجانب التطلع من خلال اللقاءات إلى بناء رؤية موحدة تدعم الابتكار الصناعي وتستفيد من الإمكانات السياحية والتجارية التي يتمتع بها الجانبان لضمان ريادة مجتمعات الأعمال في المنطقة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتنظيم زيارات متبادلة وضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في المنتدى المقبل وعقد لقاءات قادمة لتقييم مخرجات التعاون ووضع خطط العمل المستقبلية في إطار الحرص المشترك على تعزيز منظومة العلاقات الاقتصادية الإماراتية العُمانية وترسيخ دور غرف التجارة والصناعة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.