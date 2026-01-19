بالحوز يحسم "برونزية" اليولة والأنظار تتجه لنهائي كأس فزاع الذهبية

دبي في 19 يناير/ وام / حسم المتسابق سالم فيصل بالحوز من إمارة دبي المركز الثالث في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة فزاع لليولة والنسخة الحادية والعشرين من برنامج الميدان، اللذين ينظمهما مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد تحقيقه فوزا صريحا على منافسه مبارك محمد الشامسي من أبوظبي في الحلقة قبل الأخيرة من المنافسات، ليتجه التركيز الجماهيري الآن نحو الحلقة الختامية المرتقبة التي ستقام يوم الجمعة الموافق 30 يناير لتحديد هوية بطل كأس فزاع الذهبي.

وجاء تتويج بالحوز بالمركز الثالث بعد أن بسط سيطرته على مجريات التحديات محققاً 85 علامة مقابل 25 علامة لمنافسه، حيث بدأت المنافسة بمسابقة اليولة على إيقاع أغنية "ملح الإمارات"، وقدم خلالها الطرفان أداءً لافتاً نال تفاعل الجماهير التي ملأت المدرجات، قبل أن يمنح الحكم خليفة بن سبعين علامته لصالح بالحوز.

وفي تحدي "تركيب الشداد" تعادل المتسابقان بحصولهما على العلامة الكاملة لإنجاز المهمة في الوقت المحدد، بينما وسع بالحوز الفارق لصالحه في تحدي السباحة لمسافة 50 متراً بمجمع حمدان الرياضي مضيفاً 15 علامة لرصيده.

وشهدت باقي المحطات تنافساً مثيراً، حيث نجح الشامسي في العودة إلى أجواء المنافسة عبر تفوقه في تحدي "عد القصيد"، إلا أن بالحوز سرعان ما حسم النتيجة النهائية لصالحه بانتصاره في تحدي الرماية بسلاح السكتون لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان، وتحدي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، ليضيف بذلك 35 علامة جديدة أكدت أحقيته بالمركز الثالث في ختام مشواره لهذا الموسم.

وتتجه الأنظار حاليا إلى قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، التي ستشهد المنافسة الختامية الحاسمة على كأس فزاع الذهبي، في حدث يمثل ذروة موسم حافل بالتحديات والإبداع، ويجسد المكانة الرفيعة لبطولة فزاع لليولة كواحدة من أعرق البطولات التراثية في المنطقة، وسط ترقب كبير لمعرفة الفائز باللقب الأغلى في موسم الرياضات التراثية الإماراتية.