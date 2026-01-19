دبي تدشن موسم الموضة العالمي في فبراير بمشاركة نخبة من كبار المصممين الدوليين

دبي في 19 يناير/ وام / تتجه أنظار صناعة الأزياء العالمية صوب حي دبي للتصميم الذي يستضيف النسخة الموسعة من "أسبوع دبي للموضة" خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026، حيث يرسخ الحدث مكانته كأول منصة دولية تفتتح موسم عروض خريف وشتاء 2026-2027 على مستوى العالم، وتدشن دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "ألبرتا فيريتي" فعاليات هذه الدورة، في خطوة تعكس الثقل المتزايد لدبي كوجهة مفضلة لكبرى العلامات التجارية العالمية، وتعزز موقعها المتقدم في ساحة الابتكار والإبداع.

وتتميز هذه النسخة بكونها مساحة متقدمة للحوار الثقافي والمهني، حيث تجمع تحت مظلتها نخبة من المصممين العالميين من إيطاليا، وفرنسا، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفيتنام، إلى جانب تسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة وأبرز العلامات الإقليمية، ولا تقتصر أجندة الأسبوع على منصات العرض التقليدية، بل تمتد لتشمل تجربة شاملة تضم حفلات عشاء حصرية، وفعاليات خاصة لإطلاق مجموعات جديدة، مما يتيح فرصاً نوعية للتواصل بين قادة القطاع والمبدعين.

ويأتي تنظيم هذا الحدث ثمرة للشراكة الإستراتيجية بين مجموعة تيكوم (ممثلة بحي دبي للتصميم) ومجلس الأزياء العربي، بهدف تمكين المصممين وتسريع نموهم على الساحة الدولية، حيث يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من العلامات الأعضاء في اللجنة، بالإضافة إلى برنامج خاص للمشترين يستقطب كبرى المتاجر والمنصات العالمية، مما يفتح آفاقاً تجارية واسعة للعلامات الناشئة ويربطها مباشرة بالأسواق الدولية.

ويؤكد هذا الحراك المتنامي الدور المحوري لأسبوع دبي للموضة كمنصة إستراتيجية لاكتشاف الجيل الجديد من المبدعين، ودعم مستقبل صناعة الأزياء إقليمياً وعالمياً، حيث نجح الحدث في حجز مكانه كوجهة أساسية لتقديم المجموعات الموسمية قبل عواصم الموضة التقليدية الأخرى، ما يمنح دبي أسبقية تنافسية في رسم توجهات الموضة للموسم القادم.