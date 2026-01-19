إسلامية دبي تطلق مبادرة "منابر"

دبي في 19 يناير/ وام / أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة "منابر" لتقديم تجربة موحدة لمتبرعي بناء ورعاية المساجد بما يعكس رؤية دبي في تبني نماذج حكومية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف مبادرة "منابر" إلى توحيد مسار بناء ورعاية المساجد في الإمارة عبر تجربة متكاملة ومخصصة تجمع المتبرعين والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية والجمعيات الخيرية ضمن بيئة مرجعية واحدة تضمن وضوح الإجراءات وسرعة الإنجاز منذ مرحلة الرغبة في التبرع وحتى اكتمال بناء المسجد.

وتم تطوير المبادرة بشكل مشترك من قبل فريق تحسين "خدمات بناء المساجد" ضمن مبادرة "بناة المدينة" وبالتعاون بين ستة شركاء إستراتيجيين هم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وسلطة دبي للتطوير ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بما أسهم في بناء منظومة متكاملة ترفع كفاءة الإجراءات وتسرع تنفيذ مشاريع المساجد بما فيها المناطق الحرة.

وتوفر "منابر" للمتبرعين خيارات نوعية ومتنوعة تشمل بناء مسجد جديد بالكامل أو المساهمة في بناء مسجد أو استكمال مشروع قائم أو رعاية مسجد إضافة إلى تمكينهم من الاطلاع على الأراضي المخصصة لبناء المساجد واختيار المواقع المناسبة بكل سهولة دون الحاجة إلى تقديم أي طلب أو التواصل مع الموظفين مما يؤدي إلى حصول المتعامل على المعلومات بشكل فوري ومحدث بشكل دوري مع إمكانية متابعة حالة الطلب في جميع مراحله حتى اكتمال المشروع.

وللمتبرعين الراغبين في الاختيار من ضمن التصاميم الجاهزة وفقاً للأراضي المتوفرة لبناء المساجد فقد تم تعزيز المشاركات المجتمعية من خلال"منابر للتصميم" التي تفتح المجال أمام المكاتب الاستشارية وطلبة الجامعات لتقديم تصاميم مبتكرة تسهم في تشكيل الهوية المعمارية المستقبلية للمساجد وتكون متاحة للمتبرعين للاختيار منها مما يوفر الخيار للمتبرعين لاختيار الأرض والتصميم المعتمد مسبقاً ويؤدي إلى سرعة الإجراءات والبدء في البناء في نموذج يجمع بين الإبداع المجتمعي والعمل المؤسسي.

وللمتبرعين الراغبين في إِشراف الجمعيات الخيرية لعمليات البناء فقد تم توفير هذا الخيار بالتنسيق مع الجمعيات وذلك بهدف توفير خيارات للمتبرعين مخصصة لهم.

كما تضم المبادرة دليلًا شاملًا يقدّم للمتبرعين والمكاتب الاستشارية جميع المعلومات اللازمة لإتمام الخدمة ويعرض بوضوح المعايير والاشتراطات المعتمدة لبناء المساجد في دبي بما يعزز توحيد المواصفات التصميمية ويرفع جودة المخرجات ويحقق الانسجام المعماري لمساجد الإمارة.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن مبادرة «منابر» تجسّد توجهاً حكومياً يضع الإنسان في صميم التطوير وتمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات أ كثر سرعة وشفافية وجودة مشيراً إلى أن المبادرة تدعم النموذج الحكومي الموحد وتعزز العمل المجتمعي وتمنح المتبرعين فرصة الشرا كة الفاعلة في تطوير بيوت الله عبر تجربة عصرية تعكس روح دبي المتجددة لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية وجودة.

من جانبه أوضح المهندس علي الحليان السويدي قائد فريق خدمات بناء المساجد ضمن "بناة المدينة" أن إطلاق «منابر» يأتي استجابة لتنامي احتياجات الإمارة في هذا القطاع لافتاً إلى إتمام بناء 24 مسجداً خلال عام 2024 بتكلفة بلغت 172 مليون درهم والعمل حالياً على تنفيذ 56 مسجداً بتكلفة تصل إلى 465 مليون درهم إلى جانب تخصيص أ كثر من 350 قطعة أرض ضمن المخطط الحضري للإمارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : تعد مبادرة "منابر" نموذجا يحتذى للتكامل الحكومي الذي تنتهجه دبي وترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تسخير التحول الرقمي والابتكار لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة كما تعكس المبادرة القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات القائمة على البذل والعطاء والعمل الخيري من خلال تسهيل مشاركة أهل الخير في بناء ورعاية المساجد عبر تجربة رقمية متطورة.

وأكد الإسهام في هذه المبادرة عبر تسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة وتسريع الحصول على توصيلات الكهرباء والمياه لمشاريع المساجد.

وفي سياق العمل المشترك والتنسيق بين الجهات فقد تم اعتماد تقديم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية للاستشارات الفنية المتخصصة بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن ويسهم في تسريع الإجراءات.