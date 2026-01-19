شراكة تقنية لدمج منصة "WeVideo" ضمن منظومة التعليم الذكي ودعم الاقتصاد المعرفي

دبي في 19 يناير / وام / أبرمت "عنكبوت"، المزود الرائد للتقنيات في الإمارات والجهة المتخصصة في خدمة قطاع التعليم والبحث العلمي، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع منصة "WeVideo" العالمية المتقدمة في مجال التعلم بالفيديو عبر السحابة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في التعليم الرقمي وتوسيع نطاق إتاحة الأدوات الإبداعية المتطورة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لهذه الاتفاقية الإطارية، أصبحت "عنكبوت" الشريك الرئيسي لإطلاق ودمج حلول منصة "WeVideo" في أسواق المنطقة، مما يعزز من مكانة الخليج كمركز رئيسي للتعليم القائم على التكنولوجيا.

وتعمل "عنكبوت" من خلال هذه الشراكة على إدماج منصة "WeVideo" ضمن مجموعة حلولها التقنية، لتمكين الجامعات والمدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بالإضافة إلى مؤسسات القوى العاملة، من الاستفادة من أدوات مرنة لإنتاج المحتوى التفاعلي.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام دولة الإمارات بترسيخ التميز الرقمي ودعم الأجندة الوطنية للابتكار والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، حيث تساهم هذه الأدوات في بناء اقتصاد معرفي وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال دعم التعاون الرقمي والتعليم بالفيديو.

وأفاد طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة عنكبوت، بأن دمج هذه المنصة يعد خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على أدوات التعلم النشط، ويعزز قدرة المؤسسات الأعضاء على مواصلة الريادة في مجال الابتكار العالمي، وهو ما أكده كيفن نايت، الرئيس التنفيذي لمنصة "WeVideo"، الذي وصف هذه الشراكة بأنها محطة أساسية لتوسيع انتشار المنصة في أسواق الخليج، مشيراً إلى أن الخبرات التقنية لـ"عنكبوت" تضمن عملية دمج سلسة تمكّن المعلمين والطلاب من الانتقال الفعال نحو أساليب تعليمية رقمية أكثر ابتكاراً.