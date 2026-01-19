"لجنة الشؤون الصحية" تبحث سياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام

دبي في 19 يناير/ وام / بحثت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على البحوث والدراسات الفنية المعدة من باحثي الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع وفق محاوره الرئيسية، والتي تضمنت تحليل واقع مؤسسات النفع العام في الدولة، والتحديات المؤسسية التي تواجهها، والاستدامة، والتنوع المؤسسي، والأثر المجتمعي للجمعيات، وثقافة التطوع، إضافة إلى المبادرات المرتبطة بمسيرة التنمية الوطنية، ومستهدفات نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071.