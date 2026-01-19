مجلس أمناء "جود" يناقش خطط 2026 لمواكبة "أجندة دبي الاجتماعية 33" وترسيخ استدامة العطاء

دبي في 19 يناير/ وام / عقد مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، رئيسة المجلس، لاعتماد خطط المرحلة المقبلة ومناقشة التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير آليات المنصة وتعزيز دورها في دعم محاور العمل المجتمعي، بما يتماشى مع أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33" ويعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل.

وافتتح المجلس اجتماعه باستعراض مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة خلال الأشهر الماضية، خاصة في ما يتعلق بتوسيع الشراكات، وتنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر، وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة المساهمات.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال الاجتماع أن نجاح "جود" يجسد رؤية واضحة تركز على تمكين العطاء وبناء منظومة متكاملة تحقق أثراً حقيقياً ومستداماً يدعم أهداف التنمية الاجتماعية، وهو ما أيده أيضاً سعادة أحمد درويش المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الذي أشار إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية يمثل أساس العمل الخيري، وأن الإنجازات المحققة تبرز أهمية العمل المؤسسي لضمان وصول المساهمات لمستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة، فيما أوضح سعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المرحلة القادمة ستركز على توسيع نطاق الأثر من خلال تطوير كفاءة المنصة وبناء شراكات فعّالة ترسخ نموذجاً مستداماً لمجتمع متماسك.

وبحث أعضاء مجلس الأمناء سبل تعزيز مختلف مسارات العمل المجتمعي، حيث شدد سعادة علي محمد المطوع، عضو مجلس الأمناء، على أهمية المنصة كنموذج متقدم يربط منظومة الأوقاف بالمبادرات الموثوقة لتعزيز ثقة المجتمع، في حين أشار سعادة عمر حمد عبدالله بوشهاب، عضو المجلس، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه "جود" في دعم الاستقرار الأسري والإسكان، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.

ومن جانب الشراكات الاقتصادية، اعتبرت سعادة الدكتورة أمينة الرستماني، عضو المجلس، أن المرحلة المقبلة فرصة لتعظيم الأثر المجتمعي من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لربط الاستدامة بالمسؤولية المجتمعية، وهو ما أيده سعادة صالح عبدالله لوتاه، عضو المجلس، مؤكداً أن نتائج الأداء تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في ظل وجود نموذج مؤسسي شفاف.

واختتم المجلس مناقشاته بالتأكيد على أهمية الابتكار، حيث أوضح سعادة محمد عبدالرزاق، عضو المجلس، أن النتائج الإيجابية تعكس الحاجة إلى تبني حلول مبتكرة ومستدامة لرفع كفاءة إدارة الموارد.

ويعكس هذا الاجتماع التزام مؤسسة "جود" بمواصلة تطوير منظومة العطاء، وإطلاق مبادرات إبداعية تعزز التلاحم المجتمعي وتدعم استراتيجيات دبي المستقبلية في التنمية المستدامة وجودة الحياة.