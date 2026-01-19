تعديلات على مسار وتوقيتات ماراثون دبي في نسخته الـ25 مع خط نهاية جديد

دبي في 19 يناير/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي إدخال عدد من التعديلات على مسار السباق ومواعيد الانطلاق، وذلك في النسخة الجديدة التي تقام في الأول من فبراير المقبل، احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق الحدث.

وستتميز النسخة المقبلة بمسار سريع ومستوٍ، يتيح للعدائين فرصة تحقيق أزمنة قياسية، مع خط نهاية جديد يقام في مدرجات أكاديمية شرطة دبي، ضمن مسار واسع يمر بشارع شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جانب عدد من العناصر التنظيمية المستحدثة.

ووفق التعديلات الجديدة، ينطلق سباق نخبة العدائين في تمام الساعة 5:45 صباحاً، على أن يبدأ باقي المشاركين عند الساعة 6:30 صباحاً، أي قبل 30 دقيقة من موعد انطلاق نسخة عام 2025، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد انطلاق سباقي الطريق لمسافة 10 كيلومترات، وسباق المرح لمسافة 4 كيلومترات.

ويعد ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على الوسام الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وارتبط اسمه بتحقيق الأرقام القياسية والمشاركة العالمية الواسعة، ما يعزز التوقعات بأن تشهد النسخة الخامسة والعشرون أكبر حضور لعدائي النخبة في تاريخ الحدث.

وأوضح بيتر كونرتون مدير الفعالية أن اللجنة المنظمة عملت بالتعاون مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، على إعداد مسار يلبي مختلف المتطلبات، في ظل التطورات المستمرة في البنية التحتية للمدينة.

وأعرب عن شكره لشرطة دبي على استضافة خط النهاية في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي، التي ستضم المدرج الرئيسي للجماهير، وقرية ماراثون دبي العائلية، وأجنحة العارضين، إلى جانب الفعاليات الترفيهية المصاحبة.

وأوضح أن التعديلات تشمل أيضاً اعتماد منطقة نهاية جديدة لسباقات 4 كيلومترات و10 كيلومترات والماراثون، إضافة إلى بعض التغييرات الطفيفة في المسار، من بينها منعطفات عند مدينة دبي للإعلام، وبعد 280 متراً من تقاطع مهمل، إلى جانب دورتين في مسار الماراثون، حيث ينعطف المتسابقون عند برج العرب بدلاً من مدينة دبي.