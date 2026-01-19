"تريندز" يشارك في منتدى دافوس 2026

أبوظبي في 19 يناير/ وام / يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس 2026، بسلسلة من الأنشطة واللقاءات الرفيعة التي تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي، وبناء الشراكات المعرفية، وتقديم رؤى بحثية استشرافية تدعم الاستقرار والنمو المستدام.

وعلى هامش المنتدى، يطلق تريندز غدا الثلاثاء النسخة الأولى من "الحوار الإستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط" في مقر "دافوس لودج"، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والخبراء الدوليين.

ويركز الحوار على تعزيز الثقة الرقمية، وبناء جسور تعاون اقتصادي مرنة، ودعم الشراكات الاستراتيجية القادرة على مواكبة التحولات العالمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز فرص النمو المستدام بين الجانبين.

كما ينظم مركز تريندز عبر مكتبه الافتراضي في سويسرا جلسة بعنوان "من الاتفاقات إلى النتائج: الاتفاقات الإبراهيمية ومسار السلام والازدهار"، وذلك في مقر المنتدى الاقتصادي العالمي حيث تناقش الجلسة الانعكاسات الاقتصادية والسياسية لاتفاقات السلام في المنطقة، ودورها في فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، وتحويل مسارات التفاهم السياسي إلى فرص تنموية واستثمارية ملموسة.

وبعد غد الأربعاء يشارك وفد المركز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة نقاشية خاصة بدعوة من السيد إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب، بعنوان "التحولات العالمية – الفرص المتاحة في الأسواق المتقدمة"، وذلك في مدينة دافوس بلاتز.

وينظم تريندز جلسة بعنوان "الابتكار المسؤول في عصر الذكاء الاصطناعي"، تناقش تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي، والشمولية الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى فرص الابتكار. وتركز الجلسة على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة للنمو العادل والتنمية المستدامة، بما يعزز النقاش العالمي حول مستقبل التكنولوجيا المسؤول، ويحد من تعميق الفجوات الرقمية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، إن المشاركة في منتدى دافوس 2026 للعام الثالث على التوالي تجسّد التزام "تريندز" الراسخ بتعزيز حضوره كمركز بحثي فكري مستقل وفاعل في المنصات العالمية الكبرى، والمساهمة في صياغة رؤى بحثية استشرافية للتحديات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.