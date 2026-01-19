الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 19 يناير/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مساءً على البحر.

الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والمد الثاني عند الساعة 03:40 الجزرالأول عند الساعة 20:53 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

بحر عمان متوسط الموج يصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 10:15 والمد الثاني عند الساعة 23:33 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 05:40

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة ..الحرارة العظمى..الحرارة الصغرى.. الرطوبة العظمى..الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 85 35

دبي 25 15 80 40

الشارقة 24 13 85 35

عجمان 25 17 85 40

أم القيوين 24 12 85 40

رأس الخيمة 24 11 85 35

الفجيرة 24 17 75 40

العـين 25 12 85 30

ليوا 27 11 90 35

الرويس 24 11 85 40

السلع 24 10 85 35

دلـمـا 22 15 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 22 16 80 40

أبو موسى 22 16 80 40.