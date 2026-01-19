جائزة عجمان للتصوير الضوئي تنطلق غدا

عجمان في 19 يناير/ وام / تنطلق غدا الثلاثاء جائزة عجمان للتصوير الضوئي بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وتستمر حتى 20 فبراير المقبل.

وتعد المسابقة منصة إبداعية تهدف إلى دعم المواهب في مجال التصوير وتشجيع المصورين على التعبير عن رؤاهم الفنية، إلى جانب إبراز معالم إمارة عجمان وجمالها العمراني والثقافي والبيئي من خلال الصورة.

وتتضمن المسابقة محورا عاما يتيح للمشاركين تقديم أعمال فنية مبتكرة تعكس جمال الإمارة، ومحور القصة المصورة الذي يركز على سرد قصة بصرية متكاملة تسلط الضوء على تفاصيل ومعالم عجمان من خلال تسلسل بصري مؤثر.

ويهدف المحور العام إلى إتاحة المجال للمصورين لتقديم أعمال فنية تعكس رؤيتهم الإبداعية في توثيق معالم إمارة عجمان وجمالها العمراني والثقافي والبيئي بأسلوب حر ومبتكر، وتعكس أفكارهم من خلال صورة واحدة قوية ومؤثرة تبرز خصوصية المكان وتفاصيله، على أن تكون الصور ملتقطة حصريا داخل إمارة عجمان.

أما محور القصة المصورة فيعتمد على فن السرد البصري، حيث يتطلب من المشاركين تقديم مجموعة من الصور المتسلسلة من 5 إلى 10 صور تحكي قصة متكاملة تعكس جانبا من حياة إمارة عجمان أو معالمها أو تفاصيلها الإنسانية والثقافية.

ويهدف هذا المحور إلى إبراز قدرة المصور على بناء تسلسل بصري مترابط يحمل فكرة واضحة ورسالة مؤثرة، على أن تكون جميع الصور ملتقطة داخل إمارة عجمان.

وأفادت اللجنة المنظمة للجائزة بأن تقديم الصور يتم من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت عبر الموقع التالي: www.hipa.ae.

وأتاحت اللجنة تقديم صور للمسابقة ملتقطة من خلال عدسات الهواتف المحمولة أو الطائرات بدون طيار "الدرون".

ويحصل الفائز بالمركز الأول في المحور العام على جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما يحصل الفائز الثاني على 8 آلاف درهم، ويحصل الثالث على 7 آلاف درهم.

وينال الفائزون في محور القصة المصورة 20 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث.