منصور بن محمد يفتتح النسخة الثلاثين من معرض "إيدك دبي"

دبي في 19 يناير/ وام / افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، اليوم ، فعاليات النسخة الثلاثين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2026"، الحدث السنوي الأكبر عالمياً والمتخصص في طب الأسنان وصحة الفم، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر فعالياته حتى 21 يناير الحالي، بمشاركة وحضور أكثر من 74 ألف زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم.

وأكد سموّه أن الحدث العالمي يواصل ترسيخ مكانته كأكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي سنوي لطب الأسنان، ومنصة عالمية رائدة للتبادل العلمي والتطوير المهني وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

وقال سموّه: يُشكّل "إيدك دبي" نموذجاً متقدماً للمؤتمرات الطبية المتخصصة التي تجمع الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية، بما يسهم في نقل المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات وممارسات طب الأسنان.

وأضاف سموّه: تواصل دبي تطوير القطاع الطبي وفق رؤية شاملة تضع الابتكار والمعرفة والبحث العلمي في صدارة الأولويات، وتسهم في دفع مسارات التطوير الصحي على المستوى العالمي، من خلال استقطاب المؤتمرات الطبية الدولية، ودعم الشراكات العابرة للحدود، وتوفير بيئة متقدمة ترتقي بجودة الخدمات الصحية وتعزز تنافسية الإمارة كمركز طبي عالمي.

وخلال جولته في المعرض، بحضور معالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة "دبي الصحية".. زار سموه عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية والطبية المشاركة والتي بلغت أكثر من 5,860 علامة تجارية تمثلها 4,319 شركة متخصصة في أحدث التقنيات والمستلزمات الخاصة بصحة الفم والأسنان، حيث اطلع سموه على أبرز الحلول والتقنيات والابتكارات المتطورة في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

وخلال جولته في أجنحة النسخة الثلاثين من "إيدك دبي 2026"، زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح ألمانيا، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات الصناعية والتقنيات المتقدمة في مجال طب الأسنان، ثم توقّف عند جناح البرازيل وتعرّف إلى دور رابطة الصناعات الطبية البرازيلية في دعم تصنيع وتصدير الأجهزة والمنتجات الطبية المتخصصة.

كما شملت الجولة زيارة الجناح السويسري الذي يستعرض تقنيات دقيقة وحلولاً متطورة، إلى جانب أجنحة إسبانيا وتركيا وإيطاليا، حيث اطّلع سموّه على ما تقدمه الشركات المشاركة من منتجات وتجهيزات تعكس التطور المتسارع في الصناعات الطبية العالمية.

وتوقّف سموّه كذلك عند جناح كوريا واطّلع على حلول وتقنيات طب الأسنان الرقمية المتقدمة، ثم زار جناح شركة "روت" المتخصصة في حلول زراعة الأسنان، وجناح شركة "ميراي" التي تستعرض تقنيات التصوير الطبي وطب الأسنان الرقمي، إضافة إلى جناح "بلانميكا " وما تقدمه من أنظمة رقمية متكاملة تشمل الأجهزة السريرية وحلول التصوير والتقنيات الذكية الداعمة للتشخيص والعلاج.

وشملت الجولة الاطلاع على إطلاق منصة "سكرين" المعنية بعرض الحلول والمحتوى الرقمي في مجال طب الأسنان، وزيارة جناح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث اطّلع سموّه على برامجها الأكاديمية ودورها في دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب التوقف عند جناح UPA والتعرّف على الحلول والخدمات التي تقدمها لدعم الممارسات السريرية وتعزيز جودة خدمات طب الأسنان.

وقال سعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان: استطاع "إيدك دبي" على مدى ثلاثين عاماً متواصلة، أن يتحوّل من حدث متخصص إلى منصة عالمية جامعة تستضيف العالم بأكمله تحت مظلة واحدة، ليصبح اليوم أكبر ملتقى متخصص في طب الأسنان وصحة الفم على مستوى العالم، ومرجعاً دولياً لصناعة القرار العلمي، والتقني، والتجاري في هذا القطاع الحيوي. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة رؤية بعيدة المدى، واستثمار مستمر في الجودة، والمحتوى العلمي، والشراكات الدولية.

وأضاف أن استضافة آلاف الخبراء، والعلماء، والممارسين، والشركات العالمية من مختلف القارات سنوياً في دبي للمشاركة في هذا الحدث الكبير، يعكس الثقة الدولية المتنامية بمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة الطبية، وبيئة قادرة على جمع العقول، واحتضان الابتكار، وصناعة المستقبل وقد أسهم إيدك دبي بشكل مباشر في تسريع وتيرة التطور العلمي في قطاع طب الأسنان، ونقل أحدث التقنيات والممارسات العالمية إلى المنطقة، ما انعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية، وبناء كوادر مهنية عالية الكفاءة.

وقال الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي ومستشار مركز طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي: بات إيدك دبي وجهة عالمية تجمع نخبة الخبراء وصنّاع القرار في قطاع طب الأسنان من مختلف أنحاء العالم، لتشكل مساحة حيوية لاستشراف مستقبل هذا التخصص الحيوي ويأتي البرنامج العلمي لهذا العام انعكاساً لالتزامنا بتقديم محتوى متقدم يواكب التحولات المتسارعة في التقنيات والممارسات الطبية، ويسهم في بناء منظومة تعليمية مستدامة تدعم الابتكار وترتقي بجودة الرعاية الصحية على المستوى الدولي.

ويحفل البرنامج العلمي لإيدك دبي 2026 بمحتوى غني وشامل يتضمن أكثر من 183 جلسة علمية، و20 ورشة عمل تطبيقية، و390 ملصقاً علمياً، بمشاركة أكثر من 192 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات، تشمل الطب الرقمي للأسنان، وطب الأسنان التجميلي، وتعويضات الأسنان، وعلاج جذور الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وإدارة العيادات، وأخلاقيات المهنة، وزراعة الأسنان، وتطبيقات الليزر والروبوت، والطب الشرعي، والطب المجهري، وترميم الأسنان، وتصوير الفم، والتغذية وصحة الفم، وغيرها من التخصصات الدقيقة التي تعكس التطور العلمي المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

ويجسّد حضور جمهورية مصر العربية ضيف شرف الدورة الثلاثين عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تقوم على أسس متينة من التعاون الإستراتيجي، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، وتكامل الجهود في القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لمسار طويل من التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الصحية والعلمية والطبية، وانعكاساً للحرص المشترك على تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز الابتكار في منظومات الرعاية الصحية.

ويُنظم مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" سنوياً من قبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "إندكس القابضة"، ويحظى بدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ما يعكس مكانته حدثاً محورياً على أجندة طب الأسنان العالمية ودوره في تعزيز موقع دبي مركزاً دولياً للمعارض والمؤتمرات الطبية المتخصصة.