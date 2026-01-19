"جلفود 2026" ينطلق 26 يناير في موقعين متزامنين ويدشن توسعة "مركز دبي للمعارض"

دبي في 19 يناير / وام / ينطلق معرض "جلفود 2026"، أكبر حدث عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات، خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الحالي، في دورة استثنائية تقام لأول مرة بالتزامن في موقعين رئيسيين هما مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

ويشهد المعرض الافتتاح الرسمي للتوسعة الجديدة لمركز دبي للمعارض التي بلغت تكلفتها 2.7 مليار دولار أمريكي، لتصل المساحة الإجمالية المحجوزة إلى أكثر من 280 ألف متر مربع، في خطوة تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات التجارية الكبرى وتؤكد موقعها كمركز عالمي لتجارة الأغذية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أوضحت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة "كاون إنترناشونال" المنظمة للمعرض، أن هذه الدورة تمثل محطة تاريخية غير مسبوقة، حيث شهدت نمواً بنسبة 100% خلال عام واحد، لتصبح أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم يقام في موقعين متزامنين.

وأضافت أن هذا التوسع يعكس قدرة دبي الفريدة على تعزيز فرص الأعمال وربط الأسواق العالمية، مما يسهم في إعادة تشكيل تنظيم الفعاليات الضخمة وجمع العرض والطلب العالميين، في ظل توقعات بوصول حجم السوق إلى 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ويستقطب المعرض أكثر من 8,500 عارض يقدمون حوالي 1.5 مليون منتج من 195 دولة، مع مشاركة 40% من العارضين للمرة الأولى.

وتتوزع القطاعات المشاركة بشكل إستراتيجي بين الموقعين؛ إذ يضم مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو قطاعات الأغذية الأساسية والحبوب والبقوليات، بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات جديدة هي "جلفود فريش"، "جلفود للخدمات اللوجستية"، و"جلفود لتجارة البقالة"، فيما يستضيف مركز دبي التجاري العالمي قطاعات المشروبات، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية، والعلامات التجارية الكبرى، إلى جانب منصة "جلفود للشركات الناشئة" التي تجمع أكثر من 250 رائد أعمال من 30 دولة.