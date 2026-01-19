9 ملايين دولار جوائز بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"

دبي في 19 يناير/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك اكتمال الاستعدادات لانطلاق الحدث، مع وصول نخبة لاعبي الجولف العالميين إلى نادي الإمارات للجولف، قبيل انطلاق أولى بطولات سلسلة رولكس ضمن موسم "السباق إلى دبي 2026".

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من الخميس إلى الأحد، من 22 إلى 25 يناير الحالي، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أميركي.

وتشهد قائمة المشاركين حضور النجم العالمي روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 4 مرات، والذي سجل ظهوره الأول في البطولة عام 2006 وهو في سن السادسة عشرة، تزامناً مع الذكرى العشرين لمشاركته الأولى.

ويسعى ماكلروي، حامل لقب بطولة الماسترز الحالية والفائز بـ5 بطولات كبرى في مسيرته، إلى التتويج بكأس «الدلة» للمرة الخامسة التاريخية.

ويواجه ماكلروي منافسة قوية من نخبة نجوم اللعبة، يتقدمهم حامل اللقب تيريل هاتون، والمصنف الأول عالمياً سابقاً داستن جونسون، وبطل كأس فيديكس تومي فليتوود، وبطل بطولة بريطانيا المفتوحة لعام 2019 شين لوري، والفائز بلقب البطولة في دبي عام 2022 فيكتور هوفلاند، إلى جانب نيكولاي هوجارد، بطل سلسلة رولكس، ورايان فوكس الفائز بجولة PGA، والنجم الصاعد توم ماكيبين.

كما يعود لوك دونالد، المصنف الأول عالمياً سابقاً وقائد فريق كأس رايدر الأوروبي، للمشاركة في البطولة، في حين يشارك لاعب الجولف الإماراتي أحمد سكيك كمحترف للمرة الأولى، في خطوة تعكس التزام البطولة المستمر بدعم وتطوير المواهب المحلية.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، إن التناغم بين فريق عمليات البطولة وفريق دبي للجولف الزراعي يشكل عنصراً أساسياً في تقديم بطولة بمستوى عالمي، مشيداً بالجهود المبذولة في تجهيز الملعب وفق أعلى المعايير المعتمدة في البطولات الدولية.