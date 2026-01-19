"لوفتهانزا" تقر قيودا صارمة على استخدام وتخزين البطاريات المحمولة

فيينا في 19 يناير/ وام / أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" للطيران، أنها بدأت اعتباراً من 15 يناير الجاري تنفيذ لوائح أمنية مشددة تمنع بشكل كامل استخدام بطاريات الشحن المحمولة لشحن الأجهزة أو تزويدها بالطاقة أثناء الرحلة.

وألزمت المجموعة، التي تضم شركات طيران كبرى مثل الخطوط الألمانية والنمساوية والسويسرية إلى جانب شركات أخرى، المسافرين بالاكتفاء ببطاريتين فقط، مع ضرورة الاحتفاظ بهما إما في جيب المقعد الأمامي أو بحوزة الراكب مباشرة، ويُحظر وضعهما في الخزائن العلوية أو ضمن الأمتعة المشحونة، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من حرائق الطائرات المماثلة للحادث الذي أدى إلى تدمير طائرة في كوريا الجنوبية العام الماضي نتيجة عطل في إحدى البطاريات.