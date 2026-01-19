جناح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يواصل فعالياته التوعوية بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة

أبوظبي في 19 يناير/ وام / تتواصل في منطقة الوثبة بأبوظبي فعاليات الجناح التوعوي للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ضمن مهرجان الشيخ زايد، والتي تمتد حتى منتصف مارس المقبل، عبر سلسلة من البرامج والأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوقاية ونشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع.

ويشهد الجناح تفاعلاً لافتاً من الزوار والمستهدفين من الفئات المدعوة، لما يتضمنه من مجالس وحلقات نقاشية واستشارات أسرية ومعلومات قانونية، إضافة إلى منصات توعوية تعرّف الجمهور بجهود الجهاز والجهات المعنية في حماية النشء وتعزيز السلامة المجتمعية.

ومن بين الفعاليات التي شهدها الجناح جلسة توعوية حول أهمية الرياضة في شغل أوقات الشباب واستثمارها في تنمية المهارات الحيوية، قدمتها الدكتورة لمياء الزعابي من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وسعيد العاجل عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، حيث تناولت الجلسة دور الرياضة كأداة للوقاية من السلوكيات الخطرة وتعزيز الصحة النفسية والجسدية لدى الشباب.

كما تستمر الفعاليات اليومية للجناح عبر برامج تفاعلية متنوعة على مدار أيام المهرجان، تشمل حلقات نقاشية، جلسات استشارية، وورش تثقيفية تستهدف الأُسر والطلبة والزوار، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المرتبطة بالمخدرات والسلوكيات غير السوية.