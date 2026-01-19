"بايوفنتشر هيلث كير" تجتاز اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التصنيع الجيد

أبوظبي في 19 يناير/ وام / حققت "بايوفنتشر هيلث كير"، إحدى شركات مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، إنجازاً جديداً بحصولها على اعتماد الاتحاد الأوروبي لشهادة ممارسات التصنيع الجيد بعد اجتيازها عمليات تقييم ميدانية دقيقة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام "بايوفنتشر هيلث كير" بأعلى معايير الجودة والسلامة الدوائية العالمية، بما يعزِّز مكانتها كمصنّع موثوق للأدوية، حيث تعد منشأتها في دولة الإمارات إحدى الشركات المحدودة الحاصلة على هذه الشهادة، والتي تُعد متطلباً رئيساً لتصدير المنتجات الدوائية إلى الأسواق الأوروبية.

وتحظى شهادة اعتماد ممارسات التصنيع الجيد من الاتحاد الأوروبي بأهمية عالمية، حيث تعد دليلاً على التزام الشركة بالتصنيع وفق المعايير الدقيقة والمحددة للاتحاد الأوروبي، بما يضمن أن الأدوية آمنة وفعالة.

ويُعزِّز هذا الإنجاز من فرص الوصول المستمر إلى الأسواق العالمية، ويفتح المجال أمام التوسع الدولي بما يتماشى مع مهمة مبادلة بايو في توفير حياة صحية أفضل للجميع.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو إن هذا الإنجاز يعزز قدرات "بايوفنتشر هيلث كير" في توفير منتجات دوائية فعالة وعالية الجودة، كما يرسِّخ التزام مبادلة بايو بتحسين مرونة منظومة الرعاية الصحية وتطوير القدرات المحلية في هذا القطاع.

من جانبه، قال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو إن اجتياز اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التصنيع الجيد محطة مهمّة في مسيرة "بايوفنتشر هيلث كير"، ويدعم جهودنا لتوفير حياة صحية أفضل، للجميع، بما يسهم في تعزيز الثقة بمنتجاتنا عالمياً، تماشياً مع رؤية مبادلة بايو بأن تكون من الشركات الرائدة عالمياً في هذا القطاع.

وباعتبارها أكبر مصنّع في المنطقة للكبسولات الهلامية، تدير شركة "بايوفنتشر هيلث كير" منشأة متطورة تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 1.5 مليار كبسولة، وتتسم المرافق بكونها مجهّزة بقدرات تصنيع متقدمة وخطوط تعبئة متطورة، فضلاً عن مختبر شامل لمراقبة الجودة.

وتضمن هذه الميزات الاستثنائية أعلى معايير السلامة والموثوقية والامتثال، ما يعزز مكانة "بايوفنتشر هيلث كير" كشريك رائد في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية عالية الجودة في المنطقة.

ويعكس هذا الإنجاز استراتيجية مبادلة بايو طويلة الأمد لتثبيت مكانتها في قطاع التصنيع والتوزيع الدوائي على المستوى العالمي، داعمة طموح الدولة لبناء صناعة دوائية تلتزم بأعلى معايير الجودة وتقدّم حلول صحية مبتكرة.