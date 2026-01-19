بمزادات حية وجوائز للنخبة.. مهرجان الشارقة للسيارات القديمة يحول التراث إلى تجربة معاصرة

الشارقة في 19 يناير / وام / تنطلق الخميس المقبل فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان الشارقة للسيارات القديمة" بمقر نادي الشارقة للسيارات القديمة، وتتواصل حتى 25 يناير الجاري تحت شعار "حين يتحرّك الزمن"، في حدث يسعى لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة رائدة تحتفي بالتراث المادي وتحوله إلى تجربة حية تربط الماضي بالحاضر.

ويقدم المهرجان هذا العام منظورا ثقافيا متكاملا يتجاوز مجرد العرض التقليدي للمركبات، ليطرحها بوصفها جزءا أصيلا من الذاكرة الإنسانية وسرداً لقصص الابتكار والتحولات الاجتماعية التي رافقت تطور التنقل، وذلك من خلال عرض مجموعة نادرة من السيارات تمثل حقباً زمنية مختلفة، إلى جانب تنظيم مزادات حية ومناطق ترفيهية وتجارية توفر تجربة شاملة للزوار والعائلات.

ويركز الحدث بشكل لافت على البعد المعرفي عبر برنامج حواري يضم ست جلسات متخصصة تُعقد على مدار الأيام الأربعة، وتناقش محاور تمتد من شغف الاقتناء والفخر بالصناعات الكلاسيكية، وصولاً إلى عالم الدراجات النارية ودور المركبات في مد جسور التواصل الثقافي، مما يفتح مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين الهواة والمختصين.

وتتوج هذه الأجواء التفاعلية بإطلاق "جائزة الشارقة للسيارات القديمة" التي تكرم المشاركات المتميزة ضمن فئات متعددة تشمل أقدم السيارات والمركبات المحتفظة بحالتها المصنعية الأصلية، إضافة إلى فئة "النخبة" للسيارات الأكثر ندرة وقيمة وفئة تصويت الجمهور، ليغدو المهرجان بذلك مساحة ثقافية تستحضر الذاكرة وتمنح التاريخ فرصة للحركة من جديد.